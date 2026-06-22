¿Argentina se clasifica a los 16avos del Mundial 2026 si le gana hoy a Austria?

La Albiceleste llega con 3 puntos después de vencer 3-0 a Argelia en su debut. Austria también empezó con triunfo: derrotó 3-1 a Jordania y aparece segunda.

Argentina puede sellar este lunes su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 si le gana a Austria por la segunda fecha del Grupo J. El partido se jugará en el Dallas Stadium, nombre FIFA del AT&T Stadium, en Arlington, Texas.

La Albiceleste llega con 3 puntos después de vencer 3-0 a Argelia en su debut. Austria también empezó con triunfo: derrotó 3-1 a Jordania y aparece segunda en la zona por diferencia de gol.

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Por eso, el cruce tiene un valor doble. Si hay un ganador, quedará con 6 puntos y sacará boletos a la siguiente ronda. La clasificación de Argentina o Austria estaría asegurada aunque no necesariamente por terminar entre los dos primeros del grupo.

Por qué Argentina se clasifica si le gana a Austria

La razón principal no es que el triunfo le asegure automáticamente el primer o segundo puesto del Grupo J. Todavía podría darse una combinación extrema en la que Argentina, Austria y Jordania terminen igualados con 6 puntos.

Ese escenario necesitaría varios resultados: Argentina debería ganarle a Austria, Jordania tendría que vencer a Argelia, luego Jordania debería superar a la Albiceleste y Austria tendría que ganarle a Argelia en la última fecha. Si eso ocurriera, los tres quedarían con 6 unidades y el orden del grupo dependería de los criterios de desempate.

Pero incluso en ese caso, Argentina no quedaría afuera. Con 6 puntos, la Selección de Lionel Scaloni ya tendría asegurado al menos un lugar entre los ocho mejores terceros del torneo.

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Los grupos que ya le dan margen a Argentina

La cuenta para Argentina no depende solo del Grupo J. También pesa lo que ya ocurrió en las otras zonas del Mundial.

Como el torneo clasifica a los ocho mejores terceros, a Argentina le alcanza con saber que ya hay varios grupos en los que el tercero no puede llegar a 6 puntos.

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A esta altura, los grupos que ya completaron su segunda fecha dejaron un dato clave: en todas esas zonas, el tercer puesto ya quedó por debajo de esa línea.

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Estos son los grupos donde el tercero ya no puede alcanzar los 6 puntos:

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H

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Eso significa que, si Argentina llega a 6 puntos, no habrá manera de que quede fuera de los ocho mejores terceros. Aunque el peor escenario del Grupo J la mandara al tercer lugar por desempate, seguiría teniendo más puntos que varios terceros de otras zonas.

Por eso, una victoria contra Austria no solo la dejaría bien parada: le daría la clasificación.

Qué pasa si Argentina no le gana a Austria

Si Argentina empata, quedará con 4 puntos. Seguirá en una buena posición, pero no tendrá la clasificación resuelta y deberá cerrar la zona ante Jordania.

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Si Argentina pierde, continuará con 3 puntos y Austria llegará a 6, por lo que los europeos sí quedarán clasificados. En ese caso, la Albiceleste deberá sumar en la última fecha para evitar depender de combinaciones.

Por eso, el partido de este lunes tiene una oportunidad concreta: ganar y dejar atrás las cuentas de clasificación.