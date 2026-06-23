Manfred Ugalde podría reforzar a un rival directo de Keylor Navas en la Liga MX: “Necesita irse”

Manfred Ugalde dejó de ser intransferible para el Spartak de Moscú, que busca liberar una plaza de extranjero. Desde Rusia aseguran que un equipo de la Liga MX lo tiene en la mira para la próxima temporada.

Aunque Manfred Ugalde tiene contrato con el Spartak de Moscú hasta mediados de 2028, todo parece indicar que la próxima temporada no lo verá vistiendo el uniforme rojiblanco de los moscovitas.

Su agente, Kurt Morsink, ya habló abiertamente sobre sus intenciones de encontrarle un nuevo destino fuera de Rusia, mientras que el club ya no considera al delantero de 24 años una pieza intransferible (como lo era en 2025, cuando lo buscaron gigantes de Europa como Mónaco y PSG).

Manfred Ugalde está listo para dar el salto fuera de Rusia (Getty Images).

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Monterrey explora el fichaje del atacante tico

El próximo destino de Manfred Ugalde está muy lejos de estar claro, pero en las últimas horas el medio ruso RPL Sky soltó una información que podría acercarlo a la Liga MX, donde su compatriota Keylor Navas viene de ser subcampeón con los Pumas de la UNAM.

“Ugalde podría dirigirse a México. Monterrey explora la posibilidad de fichar a Ugalde tras la salida de Berterame en invierno”, aseguraron. El atacante al que se refieren es Germán Berterame, argentino nacionalizado mexicano que desde principios de año milita en el Inter Miami.

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Para dejarlo ir, la dirigencia de Moscú no regalará al futbolista: “Spartak espera exigir al menos 12-15 millones de euros”, añadieron sobre las pretensiones económicas.

La obligación de liberar un cupo extranjero

Además, RPL Sky remarcó que el equipo ruso necesita desprenderse de uno de sus dos delanteros extranjeros para poder fichar a otro foráneo en el presente mercado. Si no es el tico, el sacrificado sería el trinitense Levi García.

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“Ugalde o García necesita irse para que Spartak fiche a un delantero centro legionario fuerte”, detalló el medio ruso. Las próximas semanas pueden ser determinantes para conocer el destino final del ariete costarricense, dado que por el momento no hay nada oficial.