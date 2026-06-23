En qué clubes juegan los futbolistas de RD Congo y cuál es el valor total de la selección en el Mundial 2026

El dato muestra que RD Congo no es una selección menor desde el valor individual. Aunque no tiene la tradición mundialista, cuenta con jugadores de calidad.

RD Congo llega al partido contra Colombia con una selección de fuerte presencia internacional. Todo su plantel compite fuera del país y buena parte de sus futbolistas juega en ligas europeas.

El equipo africano viene de empatar 1-1 ante Portugal en la primera fecha del Grupo K, un resultado histórico en su regreso a la Copa del Mundo. Ahora enfrentará a Colombia en Guadalajara, con la posibilidad de quedar muy bien parado en la pelea por la clasificación.

ver también Cuál es el ranking FIFA de RD Congo y cuántos puestos lo separan de Colombia en el Mundial 2026

Cuál es el valor total de la selección de RD Congo

Según Transfermarkt, el valor total de mercado de la selección de RD Congo es de 143,90 millones de euros.

El futbolista más valioso del plantel es Noah Sadiki, mediocampista central, con una cotización de 35 millones de euros. Detrás aparecen nombres de peso como Yoane Wissa, Aaron Wan-Bissaka y Ngal’ayel Mukau.

El dato muestra que RD Congo no es una selección menor desde el valor individual. Aunque no tiene la tradición mundialista de Colombia o Portugal, cuenta con futbolistas de alto nivel repartidos por clubes importantes de Europa.

Los futbolistas más valiosos de RD Congo

Estos son algunos de los jugadores de RD Congo mejor cotizados para el Mundial 2026:

Noah Sadiki — 35 millones de euros

— Yoane Wissa — 25 millones de euros

— Aaron Wan-Bissaka — 15 millones de euros

— Ngal’ayel Mukau — 15 millones de euros

— Simon Banza — 10 millones de euros

— Matthieu Epolo — 8 millones de euros

— Axel Tuanzebe — 5 millones de euros

— Edo Kayembe — 4 millones de euros

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Noah Sadiki jugador del Congo. Foto: sunderlandafc

Dónde juegan los futbolistas de RD Congo

La convocatoria de RD Congo tiene una particularidad fuerte: los 26 jugadores del plantel compiten fuera del país.

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La delegación mundialista reúne futbolistas con recorrido en Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania, Turquía, Grecia, Arabia Saudita, Qatar y otros mercados internacionales. Esa mezcla le da experiencia, potencia física y variantes ofensivas.

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ver también Qué pasa si Colombia gana, empata o pierde contra RD Congo por el Grupo K del Mundial 2026

Arqueros

Matthieu Epolo

Timothy Fayulu

Lionel Mpasi-Nzau

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Defensores

Axel Tuanzebe

Steve Kapuadi

Chancel Mbemba

Dylan Batubinsika

Joris Kayembe

Arthur Masuaku

Aaron Wan-Bissaka

Gédéon Kalulu

Mediocampistas

Ngal’ayel Mukau

Charles Pickel

Noah Sadiki

Edo Kayembe

Samuel Moutoussamy

Aaron Tshibola

Gaël Kakuta

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Delanteros

Nathanaël Mbuku

Brian Cipenga

Théo Bongonda

Yoane Wissa

Simon Banza

Fiston Mayele

Meschack Elia

Cédric Bakambu

Yoane Wissa, el nombre que ya hizo historia

Uno de los nombres más importantes del plantel es Yoane Wissa. El delantero fue el autor del gol en el empate 1-1 ante Portugal, un tanto que le dio a RD Congo su primer punto en este Mundial.

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Wissa es una de las principales cartas ofensivas del equipo. Puede atacar espacios, competir físicamente y definir dentro del área. Contra Colombia, será una amenaza constante si el equipo africano logra correr en transición.

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Su rendimiento puede ser clave, especialmente si RD Congo pasa varios minutos defendiendo bajo y necesita aprovechar las pocas oportunidades que tenga.

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Una selección física, rápida y con experiencia europea

RD Congo tiene un perfil muy claro: potencia física, velocidad en ataque y futbolistas acostumbrados a competir en ligas exigentes.

El equipo no necesita dominar la posesión para hacer daño. Contra Portugal ya mostró que puede resistir, cerrar espacios y golpear cuando encuentra una oportunidad.

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Frente a Colombia, el desafío será sostener esa misma concentración. La Tricolor tiene más asociaciones, más control y extremos capaces de romper en el uno contra uno. RD Congo deberá ser compacto y aprovechar cada transición.

Datos de RD Congo en el Mundial 2026

Seleccionador: Sébastien Desabre.

Sébastien Desabre. Grupo: K.

K. Rivales: Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Portugal, Colombia y Uzbekistán. Valor total del plantel: 143,90 millones de euros.

143,90 millones de euros. Jugador más valioso: Noah Sadiki, 35 millones de euros.

Noah Sadiki, 35 millones de euros. Ranking FIFA: 46.º.

46.º. Primer resultado: RD Congo 1-1 Portugal.

RD Congo 1-1 Portugal. Próximo partido: Colombia vs. RD Congo.