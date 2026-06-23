En qué clubes juegan los futbolistas de RD Congo y cuál es el valor total de la selección en el Mundial 2026

RD Congo llega al partido contra Colombia con una selección de fuerte presencia internacional. Todo su plantel compite fuera del país y buena parte de sus futbolistas juega en ligas europeas.
El equipo africano viene de empatar 1-1 ante Portugal en la primera fecha del Grupo K, un resultado histórico en su regreso a la Copa del Mundo. Ahora enfrentará a Colombia en Guadalajara, con la posibilidad de quedar muy bien parado en la pelea por la clasificación.
ver también
Cuál es el ranking FIFA de RD Congo y cuántos puestos lo separan de Colombia en el Mundial 2026
Cuál es el valor total de la selección de RD Congo
Según Transfermarkt, el valor total de mercado de la selección de RD Congo es de 143,90 millones de euros.
El futbolista más valioso del plantel es Noah Sadiki, mediocampista central, con una cotización de 35 millones de euros. Detrás aparecen nombres de peso como Yoane Wissa, Aaron Wan-Bissaka y Ngal’ayel Mukau.
El dato muestra que RD Congo no es una selección menor desde el valor individual. Aunque no tiene la tradición mundialista de Colombia o Portugal, cuenta con futbolistas de alto nivel repartidos por clubes importantes de Europa.
Los futbolistas más valiosos de RD Congo
Estos son algunos de los jugadores de RD Congo mejor cotizados para el Mundial 2026:
- Noah Sadiki — 35 millones de euros
- Yoane Wissa — 25 millones de euros
- Aaron Wan-Bissaka — 15 millones de euros
- Ngal’ayel Mukau — 15 millones de euros
- Simon Banza — 10 millones de euros
- Matthieu Epolo — 8 millones de euros
- Axel Tuanzebe — 5 millones de euros
- Edo Kayembe — 4 millones de euros
Noah Sadiki jugador del Congo. Foto: sunderlandafc
Dónde juegan los futbolistas de RD Congo
La convocatoria de RD Congo tiene una particularidad fuerte: los 26 jugadores del plantel compiten fuera del país.
La delegación mundialista reúne futbolistas con recorrido en Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania, Turquía, Grecia, Arabia Saudita, Qatar y otros mercados internacionales. Esa mezcla le da experiencia, potencia física y variantes ofensivas.
ver también
Qué pasa si Colombia gana, empata o pierde contra RD Congo por el Grupo K del Mundial 2026
Arqueros
- Matthieu Epolo
- Timothy Fayulu
- Lionel Mpasi-Nzau
Defensores
- Axel Tuanzebe
- Steve Kapuadi
- Chancel Mbemba
- Dylan Batubinsika
- Joris Kayembe
- Arthur Masuaku
- Aaron Wan-Bissaka
- Gédéon Kalulu
Mediocampistas
- Ngal’ayel Mukau
- Charles Pickel
- Noah Sadiki
- Edo Kayembe
- Samuel Moutoussamy
- Aaron Tshibola
- Gaël Kakuta
Delanteros
- Nathanaël Mbuku
- Brian Cipenga
- Théo Bongonda
- Yoane Wissa
- Simon Banza
- Fiston Mayele
- Meschack Elia
- Cédric Bakambu
Yoane Wissa, el nombre que ya hizo historia
Uno de los nombres más importantes del plantel es Yoane Wissa. El delantero fue el autor del gol en el empate 1-1 ante Portugal, un tanto que le dio a RD Congo su primer punto en este Mundial.
Wissa es una de las principales cartas ofensivas del equipo. Puede atacar espacios, competir físicamente y definir dentro del área. Contra Colombia, será una amenaza constante si el equipo africano logra correr en transición.
Su rendimiento puede ser clave, especialmente si RD Congo pasa varios minutos defendiendo bajo y necesita aprovechar las pocas oportunidades que tenga.
Una selección física, rápida y con experiencia europea
RD Congo tiene un perfil muy claro: potencia física, velocidad en ataque y futbolistas acostumbrados a competir en ligas exigentes.
El equipo no necesita dominar la posesión para hacer daño. Contra Portugal ya mostró que puede resistir, cerrar espacios y golpear cuando encuentra una oportunidad.
Frente a Colombia, el desafío será sostener esa misma concentración. La Tricolor tiene más asociaciones, más control y extremos capaces de romper en el uno contra uno. RD Congo deberá ser compacto y aprovechar cada transición.
Datos de RD Congo en el Mundial 2026
- Seleccionador: Sébastien Desabre.
- Grupo: K.
- Rivales: Portugal, Colombia y Uzbekistán.
- Valor total del plantel: 143,90 millones de euros.
- Jugador más valioso: Noah Sadiki, 35 millones de euros.
- Ranking FIFA: 46.º.
- Primer resultado: RD Congo 1-1 Portugal.
- Próximo partido: Colombia vs. RD Congo.