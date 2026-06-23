Portugal derrotó a Uzbekistán por 5-0 y se subió a la cima del Grupo K. En el último turno, completan la fecha Colombia y Congo.

Portugal venció 4-0 a Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K y consiguió su primera victoria del Mundial 2026. Con este resultado en el Houston Stadium, el equipo de Roberto Martínez llegó a 4 puntos y quedó muy bien parado en la pelea por la clasificación a los 16avos de final. Goles de Cristiano Ronaldo por duplicado, Nuno Mendes, Nematov en contra y Rafa Leao.

El triunfo fue clave para Portugal después del empate 1-1 ante RD Congo en el debut. El equipo europeo necesitaba sumar de a tres para no llegar con presión máxima a la última fecha y logró acomodarse en una zona que todavía debe completar su segunda jornada.

Uzbekistán, en cambio, quedó muy comprometido. El seleccionado asiático sigue sin puntos después de dos partidos y llegará al cierre del grupo con muy poco margen, aunque todavía deberá esperar lo que ocurra en el resto de la fecha.

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Tabla de posiciones del Grupo K del Mundial 2026

Colombia vs. RD Congo completa la segunda fecha

El otro partido de la segunda jornada del Grupo K será Colombia vs. RD Congo, que se jugará en el último turno de la jornada en el Guadalajara Stadium.

Colombia llega después de vencer 3-1 a Uzbekistán en la primera fecha. RD Congo, por su parte, comenzó el Mundial con un empate 1-1 ante Portugal, un resultado de mucho valor ante uno de los favoritos del grupo.

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Ese cruce terminará de ordenar la tabla antes de la última fecha. Si Colombia gana, llegará a 6 puntos y se clasificará a los 16avos de final. Si RD Congo suma, el grupo quedará todavía más abierto de cara al cierre.

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Cómo se juega la última fecha del Grupo K

La tercera fecha del Grupo K se disputará el sábado 27 de junio, con los dos partidos en simultáneo:

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Colombia vs. Portugal

RD Congo vs. Uzbekistán

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Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

El Grupo K todavía puede tener escenarios de empate en puntos. Si dos o más selecciones terminan igualadas, FIFA aplica criterios de desempate para ordenar la tabla.

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El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

Diferencia de gol en esos partidos.

Goles convertidos en esos partidos.

Diferencia de gol general del grupo.

Goles convertidos en todo el grupo.

Conducta deportiva.

Ranking FIFA.

Quiénes clasifican a 16avos de final en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, la fase de grupos tiene un formato distinto al de ediciones anteriores. Con 48 selecciones repartidas en 12 grupos de cuatro equipos, no solo avanzan los dos primeros de cada zona.

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La clasificación a los 16avos de final se reparte de la siguiente manera: