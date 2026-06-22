Quién es Alexander Schlager, el arquero de Austria que ganó el duelo psicológico ante Messi en el Mundial 2026

Lionel Messi tuvo un penal a los 9 minutos del Argentina vs. Austria, pero cruzó demasiado su remate y la pelota se fue ancha. En la jugada quedó bajo la lupa Alexander Schlager, el arquero austríaco que esperó de pie hasta el último momento y no le dio una señal clara al capitán argentino.

Argentina y Austria se enfrentan este lunes por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El partido tuvo una acción fuerte casi desde el arranque: a los 9 minutos, Lionel Messi tuvo un penal para abrir el marcador, pero su remate cruzado se fue ancho.

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El penal que falló Messi

La secuencia llamó la atención por el comportamiento de Alexander Schlager. Mientras Messi avanzaba hacia la pelota, el arquero de Austria no se movió antes de tiempo ni mostró hacia qué palo iba a tirarse. Esa espera le quitó una referencia al capitán argentino, que terminó buscando demasiado el ángulo inferior izquierdo.

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Messi cruzó el disparo con la zurda, pero la pelota salió desviada. El remate no llegó a exigir una atajada de Schlager, aunque la postura del arquero tuvo peso en la acción: se mantuvo firme, no eligió un palo antes del golpeo y obligó al delantero argentino a ajustar al máximo su definición.

Quién es Alexander Schlager

Alexander Schlager es el arquero titular de Austria y juega en Red Bull Salzburg. Nació en Salzburgo el 1 de febrero de 1996, tiene 30 años y el club austríaco lo registra con 1,84 metros de altura. Es diestro y utiliza el dorsal número 1 en su equipo.

Después de pasar por etapas formativas y cesiones, se consolidó durante varios años en LASK, donde ganó continuidad y se transformó en uno de los arqueros más reconocidos de la Bundesliga de Austria.

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Alexander Schlager milita en el Red Bull Salzburg de la Bundesliga austríaca (Getty Images).

En 2023 regresó a Red Bull Salzburg, club que lo había tenido en sus divisiones menores. El equipo anunció su vuelta desde LASK y le firmó contrato hasta el 30 de junio de 2027.

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Su camino también tuvo momentos difíciles. En 2024 sufrió una lesión de rodilla que lo dejó fuera de la Eurocopa, una baja importante para Austria en ese torneo. Dos años después, llegó al Mundial como titular y volvió a ocupar un lugar central en el arco austríaco.