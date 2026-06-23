Michel Kuka Mboladinga, conocido como “Lumumba Vea”, se convirtió en uno de los hinchas más llamativos del Mundial 2026 por su particular forma de alentar a República Democrática del Congo.

Michel Kuka Mboladinga no pudo estar en el debut de República Democrática del Congo en el Mundial 2026, pero ya tiene todo listo para alentar a Los Leopardos ante Colombia. El partido de este martes 23 de junio por el Grupo K será su primera aparición en la Copa del Mundo, después de varios días de incertidumbre.

Su ausencia en el estreno ante Portugal estuvo relacionada con restricciones sanitarias en el país africano. El famoso hincha congoleño tuvo que cumplir un período preventivo de aislamiento antes de poder viajar, una situación que casi lo deja sin Mundial.

ver también ¿Por qué RD Congo aparece con el código COD en el marcador del Mundial 2026?

Por qué casi se pierde el Mundial 2026

Mboladinga no llegó a tiempo para el primer partido de RD Congo, que terminó 1-1 contra Portugal. Mientras su selección conseguía un empate histórico en el arranque del torneo, el hincha más reconocido de Los Leopardos seguía condicionado por los protocolos sanitarios aplicados a raíz del brote de ébola.

Tweet placeholder

La situación generó preocupación porque Mboladinga es considerado una figura simbólica por la Federación de Fútbol de la República Democrática del Congo (FECOFA). Finalmente, recibió autorización para viajar y estará en Guadalajara para el duelo ante Colombia.

Michel Kuka Mboladinga es un símbolo de la selección congoleña (Instagram).

Publicidad

Publicidad

Quién es Michel Kuka Mboladinga

Michel Kuka Mboladinga, también conocido como “Lumumba Vea”, es un hincha congoleño que se volvió viral por alentar sin moverse durante los partidos. En lugar de cantar, saltar o gesticular, permanece inmóvil, con el brazo levantado, vestido con colores llamativos y con una postura que lo diferencia del resto de la tribuna.

Lumumba Vea llegó a Guadalajara para alentar a Los Leopardos (Instagram).

Publicidad

Su imagen ganó fuerza durante la Copa Africana de Naciones 2025, cuando las cámaras comenzaron a mostrarlo como si fuera una estatua viva en medio del público.

Publicidad

A quién imita y por qué se queda inmóvil

La postura de Mboladinga está inspirada en Patrice Lumumba, líder independentista y primer ministro de la República Democrática del Congo en la década de 1960. El hincha reproduce la pose de una estatua de Lumumba ubicada en Kinshasa, capital del país, con el brazo levantado y el cuerpo rígido.

Publicidad

Patrice Lumumba lideró el camino de la República Democrática del Congo hacia la independencia (Wikipedia).

Lumumba fue asesinado en 1961, pocos meses después de asumir el poder, en medio de una profunda crisis política interna y de fuertes tensiones internacionales durante la Guerra Fría. Por eso, en Congo sigue siendo recordado como un símbolo de resistencia. Según explicó el propio Mboladinga, su objetivo es transmitir fortaleza emocional al equipo.

Publicidad