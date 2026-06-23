Qué pasa si Colombia gana, empata o pierde contra RD Congo por el Grupo K del Mundial 2026

Colombia llega con un panorama favorable al partido ante RD Congo, que ya dio la sorpresa contra Portugal y ahora busca dar otro golpe en el Grupo K del Mundial.

Colombia juega este martes un partido clave ante RD Congo por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. El equipo de Néstor Lorenzo llega con 3 puntos después de vencer 3-1 a Uzbekistán en el debut y puede asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

El contexto del grupo se modificó antes del encuentro por el triunfo de Portugal 5-0 ante Uzbekistán. Con ese resultado, los portugueses treparon a 4 puntos y los uzbekos se quedaron eliminados, sin unidades después de dos partidos.

La Tricolor, entonces, necesita responder para no perder terreno en la parte alta de la zona. RD Congo llega con un punto después del empate 1-1 ante los liderados por Cristiano Ronaldo y también tiene una oportunidad importante.

Qué pasa si Colombia le gana a RD Congo

Si Colombia le gana a RD Congo, llegará a 6 puntos y se clasificará a los 16avos de final de la Copa del Mundo.

La victoria le permitirá superar a Portugal en la tabla y quedar como líder del Grupo K antes de la última fecha. Además, frenaría a RD Congo en un punto, impidiéndole alcanzarla en el cierre.

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En ese escenario, la Tricolor llegará al último partido contra los lusos ya clasificada. Ese cruce servirá para definir el primer lugar del grupo y el camino hacia la fase eliminatoria.

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Qué pasa si Colombia empata contra RD Congo

En el caso de que Colombia iguale con RD Congo, quedará con 4 puntos después de dos fechas. Los mismos que Portugal y dos más que los africanos, quedando bien posicionada pero sin la clasificación matemática asegurada.

La escuadra de Néstor Lorenzo llegaría a la última fecha contra los portugueses dependiendo de sí misma. Un triunfo le daría el pasajes a los dieciseisavos. Otro empate la dejaría bien perfilada para avanzar. Una derrota lo haría mirar lo que ocurra entre los congoleños y el colero de la tabla, Uzbekistán.

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Qué pasa si Colombia pierde contra RD Congo

Si Colombia cae, el Grupo K se apretará mucho más. RD Congo subiría a 4 puntos, alcanzando la la línea de Portugal, y la Sele se estancaría en 3 unidades, por lo que llegaría a la última fecha con presión máxima ante los portugueses.

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La derrota no la eliminaría, pero sí la obligaría a recabar una victoria contra CR7 y compañía en el cierre para amarrar la clasificación. Un empate podría alcanzarle, aunque ya dependería de los otros resultados y de los criterios de desempate.

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El problema sería el escenario emocional y competitivo: Colombia pasaría de tener la chance de clasificarse en la segunda fecha a jugarse buena parte de sus opciones contra uno de los rivales más fuertes del grupo.

Tabla de posiciones del Grupo K

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Cómo se juega la última fecha del Grupo K

La tercera jornada del Grupo K se disputará este sábado 27 de junio, con los dos partidos a la misma hora: 5:30 p.m. de Centroamérica (6:30 de Panamá).

Colombia vs. Portugal

RD Congo vs. Uzbekistán