Qué pasa si Panamá gana, empata o pierde contra Croacia por el Grupo L del Mundial 2026

Así está el panorama para la Selección de Panamá, que se juega ante Croacia su futuro en el Mundial 2026.

Panamá juega en minutos un partido decisivo contra Croacia por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. Después de la derrota 1-0 ante Ghana en el debut, la Sele necesita sumar para llegar con vida a la última jornada.

El escenario del grupo cambió con el reciente empate 0-0 entre Inglaterra y Ghana. Con ese resultado, ingleses y ghaneses quedaron con 4 puntos y muy bien posicionados para avanzar a los dieciseisavos de final.

Panamá y Croacia, en cambio, llegan sin unidades. El equipo de Zlatko Dalic, recordemos, cayó 4-2 ante Inglaterra. Por eso, el cruce en el Toronto Stadium tiene peso de final anticipada: el que pierda quedará sin margen.

Qué pasa si Panamá le gana a Croacia

Si Panamá le gana a Croacia, llegará a 3 puntos y seguirá con vida en el Grupo L.

La victoria le permitirá llegar a la última fecha con chances reales. En ese escenario, Inglaterra y Ghana seguirán arriba con 4 unidades, los istmeños quedarán terceros con 3 y los croatas se mantendrán sin unidades.

ver también ¿Quién es el árbitro de Panamá vs. Croacia en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Pierre Atcho

Para la Sele, ganar sería fundamental por dos razones. Primero, porque se acercaría a los puestos de clasificación antes de enfrentar a Inglaterra. Segundo, porque dejaría a Croacia eliminada.

Con un triunfo, Panamá todavía necesitará hacer un gran partido en el cierre contra Inglaterra. Si se impone, tomándose revancha de Rusia 2018, llegará a 6 puntos y se asegurará la clasificación a los 16avos de final.

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Qué pasa si Panamá empata contra Croacia

En el caso de que Panamá divida honores contra Croacia, sumará su primer punto en el Mundial 2026 —y en una Copa del Mundo—, pero quedará muy condicionado.

La tabla quedaría con Inglaterra y Ghana en lo más alto con 4 puntos, mientras que panameños y croatas pasarían a tener una unidad. En ese escenario, la Sele seguiría con vida, aunque ya no dependería de un camino cómodo.

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El empate obligaría a Panamá a ganarle a Inglaterra en la última fecha para llegar a 4 puntos. Esa cifra podría servirle para pelear el segundo puesto o para meterse en la discusión de mejores terceros, pero dependería también de lo que ocurra entre Croacia y las Black Stars.

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Qué pasa si Panamá pierde contra Croacia

Si Panamá pierde contra Croacia, quedará eliminado del Mundial 2026.

La derrota dejaría a los dirigidos por Thomas Christiansen con 0 puntos después de dos partidos, mientras que Croacia subiría a 3. Como Inglaterra y Ghana ya tienen 4 unidades tras empatar entre sí, la Sele ya no podría alcanzar a ninguno de los dos primeros.

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Tampoco podría superar a su rival de esta tarde. Aunque Panamá le ganara a Inglaterra en la última fecha y Croacia perdiera contra Ghana, ambos terminarían con 3 puntos, pero el equipo croata quedaría por encima por haber ganado el duelo directo.

Por eso, una caída ante Croacia cerraría el camino de la Marea Roja en la fase de grupos. La última fecha contra Inglaterra ya no tendría valor clasificatorio.

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Tabla de posiciones del Grupo L

Cómo se juega la última fecha del Grupo L

La tercera fecha del Grupo L se disputará el sábado 27 de junio, con los dos partidos en simultáneo:

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Panamá vs. Inglaterra

Croacia vs. Ghana