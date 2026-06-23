Cuál es el ranking FIFA de RD Congo y cuántos puestos lo separan de Colombia en el Mundial 2026

El dato marca el favoritismo colombiano en la previa, pero el inicio del grupo obliga a mirar más allá del ranking.

RD Congo llega al partido contra Colombia por el Grupo K del Mundial 2026 con una diferencia importante en el ranking FIFA, aunque con el impulso de haber dado uno de los golpes de la primera fecha.

En la clasificación oficial previa al torneo, Colombia aparece en el puesto 13, mientras que RD Congo ocupa el lugar 46. Es decir, entre ambas selecciones hay 33 puestos de diferencia a favor de la Tricolor.

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El dato marca el favoritismo colombiano en la previa, pero el inicio del grupo obliga a mirar más allá del ranking. Colombia venció 3-1 a Uzbekistán, mientras que RD Congo empató 1-1 ante Portugal, uno de los candidatos del grupo.

Cuál es el ranking FIFA de RD Congo

RD Congo ocupa el puesto 46 del ranking FIFA en la actualización previa al Mundial 2026.

Esa ubicación lo deja por debajo de Portugal y Colombia dentro del Grupo K, pero por encima de Uzbekistán. También confirma el crecimiento reciente de una selección que volvió a la Copa del Mundo después de varias décadas.

RD Congo no llega como una potencia, pero tampoco como un equipo sin argumentos. Su empate ante Portugal fue una prueba de carácter y mostró que puede competir contra rivales de mayor jerarquía.

Cuál es el ranking FIFA de Colombia

Colombia ocupa el puesto 13 del ranking FIFA y llega al Mundial como una de las selecciones sudamericanas mejor posicionadas.

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La Tricolor está por encima de varias selecciones mundialistas y llega al torneo con un ciclo sólido bajo el mando de Néstor Lorenzo. El debut ante Uzbekistán confirmó ese momento: Colombia ganó 3-1 y quedó bien parada dentro del grupo.

Esa posición en el ranking refuerza el favoritismo colombiano contra RD Congo, aunque el partido puede ser más exigente de lo que indica la diferencia previa.

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Cómo está el ranking FIFA del Grupo K

El Grupo K tiene diferencias claras entre sus integrantes. Portugal aparece como la selección mejor ubicada, Colombia llega muy cerca del top 10, RD Congo se ubica en una zona intermedia y Uzbekistán parte desde una posición más baja.

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Así están ubicadas las selecciones del grupo según el ranking FIFA previo al Mundial 2026:

Portugal: 5.º

5.º Colombia: 13.º

13.º RD Congo: 46.º

46.º Uzbekistán: 50.º

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RD Congo quiere romper la lógica del ranking

La diferencia de 33 puestos pone a Colombia como favorita, pero RD Congo ya mostró que puede competir contra equipos mejor ubicados.

El empate ante Portugal fue una señal clara. El seleccionado africano sostuvo el partido, resistió momentos de presión y encontró el gol para sumar un punto histórico.

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Contra Colombia, el desafío será distinto. La Tricolor tiene más velocidad por bandas, más volumen ofensivo y una estructura colectiva que puede obligar a RD Congo a defender durante largos tramos.

Colombia busca imponer su jerarquía

Colombia llega con mejor ranking, mejor arranque y una oportunidad concreta de clasificación.

Si derrota a RD Congo, alcanzará los 6 puntos y se meterá en los 16avos de final. Además, llegará al cierre contra Portugal con la posibilidad de pelear por el primer lugar del grupo.

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Para la Tricolor, el ranking no garantiza nada, pero sí marca una responsabilidad: debe confirmar en la cancha la diferencia que aparece en la clasificación FIFA.

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Datos de Colombia vs. RD Congo

Partido: Colombia vs. RD Congo.

Colombia vs. RD Congo. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Grupo: K.

K. Fecha: martes 23 de junio.

martes 23 de junio. Estadio: Guadalajara Stadium / Estadio Akron.

Guadalajara Stadium / Estadio Akron. Ranking FIFA de Colombia: 13.º.

13.º. Ranking FIFA de RD Congo: 46.º.

46.º. Diferencia: 33 puestos a favor de Colombia.