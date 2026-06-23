Portugal 3-0 Uzbekistán EN VIVO: doblete de Cristiano Ronaldo – minuto a minuto del partido del Mundial 2026 por el Grupo K

Este martes 23 de junio, Portugal hace su segunda presentación por el Grupo K del Mundial 2026. Después de un decepcionante empate contra Congo, los lusitanos enfrentan a Uzbekistán con el objetivo de acercarse a la clasificación a los 16avos de final.
Los dirigidos por Fabio Cannavaro cayeron por 3-1 en la primera jornada ante Colombia. Hoy necesitan sumar como sea para no quedar prácticamente eliminados con una fecha de anticipación tras su debut en una Copa del Mundo. No será nada fácil contra la Portugal de Cristiano Ronaldo que llega a este partido con la gran presión de sacar el resultado adelante.
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¿A qué hora es el partido y cómo ver en Centroamérica el Portugal-Uzbekistán?
El partido que contará con el arbitraje de Jalal Jayed comenzará a las 11 am. de Centroamérica y 12 pm. de Panamá.
Se podrá seguir a través de la pantalla de los siguientes canales:
- Costa Rica: Fox+
- Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11
- Honduras: Tigo Sports y Telecadena (Televicentro)
- El Salvador: Tigo Sports
- Nicaragua: Tigo Sports
- Panamá: Tigo Sports
Alineaciones confirmadas para Portugal vs. Uzbekistán
- Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Joao Félix, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.
- Uzbekistán: Abduvokhid Nematov; Rustam Ashurmatov, Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov; Bekhruz Karimov, Otabek Shukurov, Odildzhon Khamrobekov, Sherzod Nasrullaev; Aziz Ganiev, Abbosbek Fayzullaev: y Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.