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Mundial 2026

Portugal 3-0 Uzbekistán EN VIVO: doblete de Cristiano Ronaldo – minuto a minuto del partido del Mundial 2026 por el Grupo K

Seguí el minuto a minuto del partido de la segunda fecha del Grupo K entre Portugal y Uzbekistán.

Final del primer tiempo

Portugal 3-0 Uzbekistán Mundial 2026

Portugal 3-0 Uzbekistán Mundial 2026

Fin de la primera mitad 3-0 gana Portugal.

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Minuto 45' se juegan 6 más.

Vamos a ir hasta los 51' Portugal sigue 3-0 con doblete de CR7

¡Gol de Portugal!

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¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL PORTUGAL! Doblete de Cristiano Ronaldo 3-0 Minuto 40

Cristiano Ronaldo hizo historia

Gol de Cristiano Ronaldo vs. Uzbekistán.

Gol de Cristiano Ronaldo vs. Uzbekistán.

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en anotar en 6 Mundiales. ¿Podrá marcar su primer gol en fases KO?

Pausa de hidratación

Primer descanso programado por cooling break 2-0 gana Portugal.

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¡Gol de Portugal!

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¡GOOOOOOOOOOL DE PORTUGAL! Nuno Mendes pone el 2-0 de tiro libre 2-0 vs. Uzbekistán

¡AIVSÓ CRISTIANO!

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Minuto 3' Centro de Nuno Mendes y Cristiano no le pegó de lleno.

Arranca el partido

¡Comienza el Portugal vs. Uzbekistán!

Todo ok con Joao Neves y CR7

Las declaraciones de Joao Neves post empate de Portugal sobre Cristiano Ronaldo generaron polémica, hoy ingresan juntos al estadio

Cristiano Ronaldo - Joao Neves

Cristiano Ronaldo - Joao Neves

Así saltará Uzbekistán

Este es el once confirmado de Uzbekistán

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¡Con CR7 titular!

Este es  el once titular de Portugal

¿Cómo llegan ambas selecciones?

Portugal empató en su debut contra Congo y Uzbekistán perdió 3-1 contra Colombia.

Posible alineación Uzbekistán

Uzbekistán saldría con: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Bekhruz Karimov; Farrukh Sayfiev, Abdulla Abdullaev, Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy; Abbosbek Fayzullaev, Oston Urunov; Eldor Shomurodov

¡GOOOOOOOOOOOL MENDES!

Nuno Mendes cobra el tiro libre y pone el 2-0.

¡Gol de Portugal!

¡GOOOOOOOOOL CRISTIANO RONALDO! 1-0 Portugal, minuto 6'

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¡Gol de Portugal!

¡GOOOOOOOOOL CRISTIANO RONALDO! 1-0 Portugal, minuto 6'

¡Gol de Portugal!

¡GOOOOOOOOOOOL CRISTIANO! 1-0 Minuto 6'

Posible alineación de Portugal

Portero: Diogo Costa
Defensas: João Cancelo, António Silva, Rúben Dias, Nuno Mendes
Medios: João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes
Delantero: Bernardo Silva, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo

¡Arranca la previa!

Arranca la previa, la Portugal de Cristiano Ronaldo con toda la presión vs. Uzbekistán.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Con 41 años, CR7 es el segundo goleador más veterano en una Copa del Mundo.
© Getty ImagesCon 41 años, CR7 es el segundo goleador más veterano en una Copa del Mundo.

Este martes 23 de junio, Portugal hace su segunda presentación por el Grupo K del Mundial 2026. Después de un decepcionante empate contra Congo, los lusitanos enfrentan a Uzbekistán con el objetivo de acercarse a la clasificación a los 16avos de final.

Los dirigidos por Fabio Cannavaro cayeron por 3-1 en la primera jornada ante Colombia. Hoy necesitan sumar como sea para no quedar prácticamente eliminados con una fecha de anticipación tras su debut en una Copa del Mundo. No será nada fácil contra la Portugal de Cristiano Ronaldo que llega a este partido con la gran presión de sacar el resultado adelante.

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¿A qué hora es el partido y cómo ver en Centroamérica el Portugal-Uzbekistán?

El partido que contará con el arbitraje de Jalal Jayed comenzará a las 11 am. de Centroamérica y 12 pm. de Panamá.

Se podrá seguir a través de la pantalla de los siguientes canales:

  • Costa Rica: Fox+
  • Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11
  • Honduras: Tigo Sports y Telecadena (Televicentro)
  • El Salvador: Tigo Sports
  • Nicaragua: Tigo Sports
  • Panamá: Tigo Sports

Alineaciones confirmadas para Portugal vs. Uzbekistán

  • Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Joao Félix, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.
  • Uzbekistán: Abduvokhid Nematov; Rustam Ashurmatov, Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov; Bekhruz Karimov, Otabek Shukurov, Odildzhon Khamrobekov, Sherzod Nasrullaev; Aziz Ganiev, Abbosbek Fayzullaev: y Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.

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