Portugal 3-0 Uzbekistán EN VIVO: doblete de Cristiano Ronaldo – minuto a minuto del partido del Mundial 2026 por el Grupo K

Arranca la previa, la Portugal de Cristiano Ronaldo con toda la presión vs. Uzbekistán.

Portugal empató en su debut contra Congo y Uzbekistán perdió 3-1 contra Colombia.

Las declaraciones de Joao Neves post empate de Portugal sobre Cristiano Ronaldo generaron polémica, hoy ingresan juntos al estadio

Minuto 3' Centro de Nuno Mendes y Cristiano no le pegó de lleno.

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en anotar en 6 Mundiales. ¿Podrá marcar su primer gol en fases KO?

Vamos a ir hasta los 51' Portugal sigue 3-0 con doblete de CR7

Seguí el minuto a minuto del partido de la segunda fecha del Grupo K entre Portugal y Uzbekistán.

Este martes 23 de junio, Portugal hace su segunda presentación por el Grupo K del Mundial 2026. Después de un decepcionante empate contra Congo, los lusitanos enfrentan a Uzbekistán con el objetivo de acercarse a la clasificación a los 16avos de final.

Los dirigidos por Fabio Cannavaro cayeron por 3-1 en la primera jornada ante Colombia. Hoy necesitan sumar como sea para no quedar prácticamente eliminados con una fecha de anticipación tras su debut en una Copa del Mundo. No será nada fácil contra la Portugal de Cristiano Ronaldo que llega a este partido con la gran presión de sacar el resultado adelante.

ver también ¿Quién es el árbitro de Portugal vs. Uzbekistán en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes Jalal Jayed

¿A qué hora es el partido y cómo ver en Centroamérica el Portugal-Uzbekistán?

El partido que contará con el arbitraje de Jalal Jayed comenzará a las 11 am. de Centroamérica y 12 pm. de Panamá.

Se podrá seguir a través de la pantalla de los siguientes canales:

Costa Rica: Fox+

Fox+ Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11

Tigo Sports, Fox y Canal 11 Honduras: Tigo Sports y Telecadena (Televicentro)

Tigo Sports y Telecadena (Televicentro) El Salvador: Tigo Sports

Tigo Sports Nicaragua: Tigo Sports

Tigo Sports Panamá: Tigo Sports

Alineaciones confirmadas para Portugal vs. Uzbekistán