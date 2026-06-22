¿Por qué no juega Marko Arnautovic en Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?

Marko Arnautovic, que marcó un gol en el debut ante Jordania, no aparece en el once titular de Austria para enfrentar a Argentina por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Argentina y Austria se enfrentan este lunes por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 en el Dallas Stadium. Ambos seleccionados llegan con tres puntos después de ganar cómodamente en sus respectivos debuts ante Argelia y Jordania.

Una de las decisiones que llamó la atención en la formación austríaca fue la ausencia de Marko Arnautovic entre los titulares. El delantero de 37 años, máximo goleador histórico de la seleccción europea, aparece en el banco de suplentes pese a haber convertido en la primera fecha contra Jordania.

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La decisión de Ralf Rangnick

La suplencia del ex Inter de Milan responde a una decisión de Ralf Rangnick. El atacante no figura como lesionado ni sancionado, pero el entrenador volvió a dejarlo fuera del once inicial, como ya había ocurrido en el estreno mundialista.

Austria salta al campo en Dallas sin su máximo anotador histórico (Selección Austria).

Para enfrentar a Argentina, Das Team salió con Michael Gregoritsch como referencia ofensiva. Rangnick también incluyó a Paul Wanner desde el arranque, en una formación con mucha carga en la mitad de la cancha para sostener el ritmo del partido.

El antecedente contra Jordania

Arnautovic tampoco había sido titular en el debut ante Jordania. En aquel encuentro, el delantero ingresó desde el banco y marcó el 3-1 definitivo para Austria.

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Marko Arnautovic es el máximo goleador histórico de Austria (Getty Images).

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A sus 37 años, aunque sigue siendo uno de los nombres más importantes del plantel, el cuerpo técnico está utilizando a Arnautovic como una variante para el complemento, especialmente cuando el partido necesita más presencia en el área.