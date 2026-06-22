Julián Álvarez no aparece en el once titular de Argentina para enfrentar a Austria por el Mundial 2026. ¿Por qué Lionel Scaloni ha vuelto a elegir a Lautaro Martínez sobre La Araña?

Argentina enfrenta a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 y una de las decisiones más importantes del entrenador de los actuales campeones del mundo, Lionel Scaloni, pasa por el ataque.

Julián Álvarez no aparece entre los titulares y el lugar de centrodelantero vuelve a quedar para Lautaro Martínez. El atacante del Atlético Madrid llegó a Norteamérica con menos continuidad que el goleador del Inter por un esguince en el tobillo izquierdo que sufrió al final de la temporada.

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La decisión de Scaloni con Lautaro Martínez

Lautaro Martínez se mantuvo como titular porque llega con más ritmo reciente y porque Scaloni lo ve en mejores condiciones para iniciar el partido. El ex Racing Club ya había corrido con ventaja en la previa del debut y volvió a ganarle la pulseada a Julián para este segundo encuentro.

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La presencia de Lautaro tampoco significa que Álvarez esté descartado. La Selección Argentina recuperó a todos sus jugadores para este partido y Scaloni cuenta con el plantel completo.

¿Puede entrar Julián Álvarez contra Austria?

Julián Álvarez estará disponible en el banco de suplentes y puede tener minutos durante el segundo tiempo si el partido lo pide. Su capacidad para presionar, atacar espacios y acompañar a Lionel Messi sigue siendo una herramienta importante para Argentina.

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Ante Argelia, en el primer partido de Argentina en la Copa del Mundo, Álvarez ya tuvo participación desde el banco. Su ingreso le permitió sumar ritmo, pero el cuerpo técnico decidió sostener la misma lógica para el cruce con Austria: no exigirlo desde el inicio y usarlo como una opción de recambio.

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El duelo ante Austria puede ser clave para ordenar el Grupo J. Argentina llega después del 3-0 ante Argelia, mientras que Austria también ganó en su debut contra Jordania.