Penales o tiempo extra: cómo se definen los repechajes al Mundial 2026 en caso de empate

Este martes 31 de marzo será la fecha definitiva en la que se conozca la conformación oficial de los grupos del Mundial 2026. Estará en juego el repechaje internacional en México y también la repesca europea: sólo seis dirán presentes en el máximo torneo a nivel selecciones.

En el repechaje internacional, en el primer turno se cruzarán Jamaica, que viene de eliminar a Nueva Caledonia, y República Democrática del Congo en la lucha por integrar el Grupo K. Más tarde, Bolivia, que superó a Surinam, jugará ante Irak por un lugar en el Grupo I.

En el repechaje de la UEFA, habrá cuatro plazas en disputa para la Copa del Mundo. Todos se disputarán al mismo tiempo: Kosovo-Turquía, Suecia-Polonia, Bosnia-Italia y República Checa-Dinamarca.

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Los seis juegos serán a partido único. El ganador clasificará automáticamente al Mundial 2026. La duda surge qué pasará en caso de que al término de los 90 minutos reglamentarios exista un empate en el marcador.

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Así se define el repechaje si hay empate en el resultado final

Según indica la FIFA en su reglamento para el repechaje, si el resultado está igualado al finalizar el segundo tiempo deberá definirse en el tiempo extra. Serán dos tiempos de 15 minutos cada uno. En caso de persistir la igualdad al cabo de estos 30′, todo se definirá en los penales.

Cabe agregar que en el tiempo extra cada equipo tendrá una modificación adicional a las cinco habituales, por lo que podrán hacer seis cambios si llegan a esta instancia.

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