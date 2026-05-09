“Lastimará a algunos”: Thomas Christiansen adelanta que dejará afuera a algunas piezas claves de Panamá del Mundial 2026

La Selección de Panamá entra en la recta final rumbo a la Copa del Mundo 2026, en medio de una creciente expectativa por conocer la lista definitiva de convocados. La afición canalera sigue de cerca cada movimiento, consciente de que la decisión marcará el rumbo del equipo en la máxima cita del fútbol.

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El técnico Thomas Christiansen ha sido protagonista en los últimos días tras brindar declaraciones en las que dejó entrever que la elección no será sencilla. La competencia interna y el nivel de varios jugadores han elevado la exigencia para conformar la nómina final.

En una charla con el periodista Ricardo Icaza, el estratega abordó distintos temas, pero fue claro al referirse a la elaboración de la convocatoria para el Mundial, anticipando que no todos quedarán conformes con la decisión.

Christiansen anticipa decisiones difíciles en la convocatoria

El seleccionador danés no ocultó la complejidad del momento y fue directo al expresar: “Algunos han jugado muchos minutos. La lista final lastimará a algunos, pero son decisiones pensadas en mejorar lo que se hizo en Rusia 2018”, dejando claro que priorizará el rendimiento y la competitividad.

Estas palabras reflejan el objetivo principal del cuerpo técnico: superar la participación en el Mundial de Rusia 2018, donde Panamá no logró sumar puntos y enfrentó duros resultados ante selecciones como Inglaterra y Bélgica.

Christiansen sabe que cada elección tendrá impacto, no solo en lo deportivo, sino también en lo emocional dentro del grupo. La ilusión de representar al país en una Copa del Mundo hace que cada ausencia pese aún más.

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A pesar de la incertidumbre, el técnico mantiene el enfoque en construir un equipo sólido, competitivo y capaz de dar un salto de calidad en el escenario internacional.

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Se espera que en los próximos días se haga oficial la lista final, disipando dudas y confirmando a los jugadores que defenderán los colores de Panamá en el desafío más importante del fútbol mundial.