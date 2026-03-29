Repechaje Mundial 2026: día, hora, TV de los partidos en Centroamérica y cómo se definen los últimos 6 clasificados

Llegó el momento de la verdad en el Repechaje para el Mundial 2026. En total, doce selecciones (ocho de Europa, una de Concacaf, una de Sudamérica, una de Asia y otra de África) pelearán este martes 31 de marzo por hacerse con los últimos seis boletos que quedan disponibles para la cita máxima.

La única representante de la región que sigue en pie es Jamaica, luego de la eliminación de Surinam a manos de Bolivia en la otra semifinal. Los Reggae Boyz pasaron de ronda al derrotar 1-0 a Nueva Caledonia con el solitario gol de Bailey Cadamarteri.

Ahora, se toparán con la República Democrática del Congo en la gran final, que se jugará a las 15:00 horas de Centroamérica (16:00 de Panamá). Del otro lado, los bolivianos disputarán su partido decisivo con Irak bastante más tarde: a las 21:00 (22:00). Todos los cruces serán transmitidos por Tigo Sports.

Así se jugarán las finales de la repesca intercontinental

Suecia vs. Polonia — 12:45 horas (13:45) — Estadio Akron, de Guadalajara, México.

— 12:45 horas (13:45) — Estadio Akron, de Guadalajara, México. Kosovo vs. Turquía — 12:45 horas (13:45) — Estadio BBVA, de Monterrey, México.

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Italia, la gran protagonista de la UEFA

Sin duda, el encuentro más atractivo de la repesca europea será Bosnia-Herzergovina vs. Italia, el gigante urgido por romper su pesada racha de 12 años sin decir presente en el Mundial 2026, que viene de vencer 2-0 a Irlanda del Norte en las semifinales. Misma instancia a la cual sobrevivieron las seis selecciones restantes.

Tanto este encuentro como los demás se jugarán en simultáneo: a las 12:45 horas de Centroamérica (13:45 de Panamá). Y se podrán ver en toda la región a través de Disney+ o sintonizando ESPN.

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Así se jugarán las finales del repechaje en Europa

Suecia vs. Polonia — 12:45 horas (13:45) — Strawberry Arena, en Solna, Suecia.

— 12:45 horas (13:45) — Strawberry Arena, en Solna, Suecia. Kosovo vs. Turquía — 12:45 horas (13:45) — Estadio Fadil Vokrri, en Pristina, Kosovo.

— 12:45 horas (13:45) — Estadio Fadil Vokrri, en Pristina, Kosovo. Bosnia-Herzegovina vs. Italia — 12:45 horas (13:45) — Estadio Bilino Polje, en Zenica, Bosnia y Herzegovina.

— 12:45 horas (13:45) — Estadio Bilino Polje, en Zenica, Bosnia y Herzegovina. República Checa vs. Dinamarca — 12:45 horas (13:45) — Generali Arena, en Praga, República Checa.

¿Qué pasa si hay empate en las finales del repechaje mundialista?

Los partidos son “mata-mata” tanto en Europa como en el resto del mundo. El equipo vencedor en los 90 minutos, clasificará a la Copa del Mundo. Pero en caso de que persista la paridad, sea por el marcador que sea, las finales se definirán en los tiempos extra o luego en los penales, si el resultado se mantiene.

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Datos clave

Últimos boletos al Mundial: 12 selecciones definen este martes 31 de marzo los 6 cupos finales para la Copa del Mundo 2026.

12 selecciones definen este martes 31 de marzo los 6 cupos finales para la Copa del Mundo 2026. Jamaica vs. RD Congo: el representante de Concacaf busca su pase a las 15:00 horas (Centroamérica) con transmisión de Tigo Sports .

el representante de Concacaf busca su pase a las 15:00 horas (Centroamérica) con transmisión de . Italia se juega la vida: la “Azzurra” enfrenta a Bosnia a las 12:45 horas; los duelos de UEFA se podrán ver por ESPN y Disney+ .

la “Azzurra” enfrenta a Bosnia a las 12:45 horas; los duelos de UEFA se podrán ver por . Formato de definición: los partidos son a eliminación directa; en caso de empate tras los 90′, habrá tiempos extra o penales.