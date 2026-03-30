Uno de los seis cupos que todavía quedan disponibles para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, saldrá del cruce entre Bosnia e Italia.

La selección italiana, que acumula 12 años sin participar en una Copa del Mundo, buscará poner fin a esa larga ausencia ahora bajo la conducción de Gennaro Gattuso, con la intención de volver al máximo escenario del fútbol internacional.

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Bosnia vs. Italia: cuándo y a qué hora juegan en la final del Repechaje al Mundial 2026

Bosnia vs. Italia se llevará a cabo el martes 31 de marzo a las 12:45 hora Centroamérica desde el Estadio Zenica.

Bosnia vs. Italia: cómo ver ONLINE en Centroamérica la final del Repechaje al Mundial 2026

El Bosnia vs. Italia podrá seguirse online en Centroamérica mediante la plataforma de Disney+.

Gennaro Gattuso y su Italia están listos

En la previa del duelo ante Bosnia por el repechaje, Gennaro Gattuso dejó en claro la carga emocional que rodea este partido para Italia.

“Juegas al fútbol para momentos como estos, para noches como estas. Si no sientes esa emoción en estas circunstancias, tienes que parar y colgar las botas. Sentir la tensión es lo más bonito que hay“, comentó el DT italiano en la previa.

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Gennaro Gattuso – DT de la Selección de Italia / Getty

Sus palabras reflejan la importancia del momento para la Azzurra, que se juega mucho más que un resultado en su intento por volver al Mundial.

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¿Cómo llega Italia?

Italia llega a este decisivo repechaje en un buen momento anímico, luego de imponerse 2-0 a Irlanda del Norte en las semifinales con goles de Sandro Tonali y Moise Kean.

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Ese triunfo la dejó a un paso de volver a una Copa del Mundo tras 12 años de ausencia, aunque para completar la tarea todavía deberá superar a Bosnia en un duelo clave por uno de los cupos restantes al Mundial 2026.

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¿Cómo llega Bosnia?

Bosnia llega a este duelo envalentonada tras superar a Gales en las semifinales del repechaje, en una serie muy disputada que terminó 1-1 y se resolvió a su favor en la tanda de penales por 4-2. Ese resultado le permitió mantenerse con vida en la pelea por un lugar en el Mundial 2026.