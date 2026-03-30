¿Italia se queda afuera? La Inteligencia Artificial predice a los últimos seis clasificados al Mundial 2026

Con el panorama cada vez más apretado, la lucha por los últimos boletos al Mundial 2026 entra en su momento decisivo y varias selecciones se juegan mucho más que un simple partido. En ese contexto, Italia se jugará su boleto ante Bosnia y Herzegovina tras 12 años de ausencia en una cita mundialista.

En medio de la expectativa por saber si potencias como la Selección de Italia lograrán meterse en la Copa del Mundo o volverán a quedarse en el camino, la Inteligencia Artificial también se suma al debate con una predicción sobre los seis equipos que terminarían sellando su clasificación en esta recta final.

ver también Repechaje Mundial 2026: día, hora, TV de los partidos en Centroamérica y cómo se definen los últimos 6 clasificados

¿Cuáles serán los últimos seis clasificados al Mundial 2026 según la IA?

En la antesala de estos duelos decisivos, la expectativa crece por conocer qué selecciones lograrán quedarse con los últimos boletos rumbo al Mundial 2026, sobre todo la Selección de Italia que buscará estar en la gran cita.

Con varios cruces que prometen ser muy parejos, la Inteligencia Artificial hizo su proyección y se animó a señalar a los equipos que tendrían mayores opciones de avanzar

“Según mi análisis y mis predicciones, los seis últimos clasificados al Mundial 2026 serían: Italia, Suecia, Turquía, Dinamarca, Jamaica e Irak“, compartió la IA.

Considero que, por historia, momento futbolístico y el peso que suelen mostrar en partidos decisivos, estas selecciones tendrían la ventaja en sus respectivas series y serían las que terminarían sellando su boleto a la próxima Copa del Mundo“, afirmó de manera contundente la IA.

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Selección de Italia

Con este panorama, Italia clasificaría a la Copa del Mundo 2026 como uno de los seis últimos invitados, de acuerdo con la predicción de la Inteligencia Artificial. Además, quedaría en el Grupo B, donde enfrentará a Canadá, Qatar y Suiza.

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Los partidos que definirán a los últimos seis clasificados al Mundial 2026

Repechaje Europeo

Bosnia Herzegovina vs. Italia – Martes 31 de marzo – 12:45 hora Centroamérica

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Suecia vs. Polonia – Martes 31 de marzo – 12:45 p.m. hora Centroamérica

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Kosovo vs. Turquía – Martes 31 de marzo – 12:45 p.m. hora Centroamérica

República Checa vs. Dinamarca – Martes 31 de marzo – 12:45 p.m. hora Centroamérica

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Repechaje Internacional

RD Congo vs. Jamaica – Martes 31 de marzo – 3:00 p.m. hora Centroamérica

Irak vs. Bolivia – Martes 31 de marzo – 9:00 p.m. de Centroamérica