Bolivia vs. Irak: a qué hora y dónde ver en Centroamérica la final por el repechaje al Mundial 2026

El último boleto al Mundial de 2026 se definirá en la final del Repechaje Intercontinental 2, donde la Selección de Irak y la Selección de Bolivia se jugarán su lugar en la máxima cita del fútbol.

Más allá de asegurar la clasificación, el ganador de este duelo también conocerá de inmediato el reto que le espera en la fase de grupos del Mundial de la FIFA, ya que quedará ubicado en el Grupo I, junto a Francia, Senegal y Noruega.

ver también Repechaje Mundial 2026: día, hora, TV de los partidos en Centroamérica y cómo se definen los últimos 6 clasificados

Bolivia vs. Irak: a qué hora juegan en Centroamérica por la final del repechaje al Mundial 2026

Bolivia e Irak se verán las caras el próximo martes 31 de marzo a las 9:00 p.m. de Centroamérica en el estadio BBVA de Monterrey, México.

Bolivia vs. Irak: dónde ver en Centroamérica por la final del repechaje al Mundial 2026

Para Costa Rica y toda Centroamérica se podrá ver a través de Tigo Sports

Bolivia vs. Irak: dónde ver en USA la final del repechaje al Mundial 2026

Estas son las opciones disponibles en Estados Unidos para seguir la transmisión del partido entre Bolivia y Surinam por la repesca camino al Mundial 2026:

Fox Sports 1

Foxsports.com

fuboTV

FOX Sports App

FOX one

Telemundo Deportes Ahora

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Óscar Villegas se ilusiona con el Mundial 2026

Óscar Villegas mantiene a todo Bolivia con gran expectativa“Seguimos avanzando, seguimos creciendo. Todo esto es una muestra de que los jóvenes son cada vez más valientes y más fuertes“, comentó.

“Tenemos que seguir adelante. Nos pondremos bien luego de vencer a Surinam para estar cada vez más cerca del Mundial 2026”, fueron parte de las declaraciones de Óscar Villegas, DT de Bolivia tras derrotar a Surinam y estar a un paso de la Copa del Mundo.

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Bolivia sueña con volver a un Mundial después de 32 años. (instagram)

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Cómo llega Bolivia

Bolivia llega al repechaje ante Irak con el ánimo en alto, luego de remontar y vencer 2-1 a Surinam en Monterrey, un resultado que la dejó a un solo paso de volver a una Copa del Mundo por primera vez desde 1994.

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La Verde mostró carácter para sobreponerse a un partido cuesta arriba y ahora afronta este duelo decisivo con la confianza de seguir viva en la pelea por el boleto mundialista.

Además, el panorama físico también es alentador para el equipo de Óscar Villegas: el cuerpo médico confirmó que Bolivia llega completa al cruce con Irak, ya que Miguel Terceros, Guillermo Viscarra y otros jugadores que terminaron golpeados ante Surinam se recuperaron de sus molestias.

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Cómo llega Irak

Irak llega a este repechaje internacional como el rival mejor posicionado en el ranking FIFA entre los equipos involucrados en esa instancia, junto con Surinam y el seleccionado que terminó siendo Bolivia

El conjunto dirigido por Graham Arnold consiguió su lugar en esta repesca luego de superar a Emiratos Árabes Unidos en la quinta ronda de la Confederación Asiática de Fútbol.

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Sin embargo, su camino hacia Monterrey no fue nada sencillo. La delegación iraquí tuvo complicaciones logísticas por la situación que atraviesa su país, lo que obligó al plantel a realizar un extenso recorrido terrestre para salir de Bagdad y poder llegar a un aeropuerto desde donde finalmente viajaron hacia México.