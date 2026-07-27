Jafet Soto exige los puntos: Kevin Jiménez anticipa el fallo de UNAFUT por el reclamo de Herediano vs. Puntarenas

Herediano pidió que se investigue la presencia de Wálter Cortés en el banquillo porteño durante el empate 1-1, ya que el lateral izquierdo arrastraba una suspensión desde la pasada temporada.

El Club Sport Herediano presentó una solicitud de investigación ante el Comité de Competición de la UNAFUT por la presunta alineación indebida de Wálter Cortés, futbolista de Puntarenas FC.

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El lateral con pasado en el Team apareció en la nómina de los porteños durante el empate 1-1 disputado el pasado jueves 23 de julio en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

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Los florenses sostienen que Cortés todavía debía cumplir un partido de sanción por una expulsión sufrida cuando defendía el uniforme de Santa Ana FC en la Liga de Ascenso. En caso de comprobarse la irregularidad, el club presidido por Jafet Soto buscará que se le adjudiquen los tres puntos del encuentro.

La negligencia que complica a Puntarenas

Cortés no ingresó al terreno de juego, pero su presencia en la convocatoria quedó bajo sospecha porque habría cumplido solamente tres de las cuatro fechas de suspensión que recibió la temporada pasada tras ser expulsado en la jornada 12 de la Segunda División, durante el partido entre Pitbulls y Santa Ana.

La cuarta fecha debía purgarla en el compromiso entre Santa Ana y Carmelita, correspondiente al cierre del Torneo Clausura 2026. Ese encuentro finalmente no se disputó debido a un acuerdo entre los presidentes de ambos clubes, por lo que la sanción habría quedado pendiente.

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La Liga de Ascenso publicó posteriormente un boletín con los 18 futbolistas que seguían inhabilitados por sanción. Cortés figuraba dentro de esa lista, un elemento que fortalece el reclamo presentado por Herediano y que ahora deberá ser valorado por el Comité de Competición.

Kevin Jiménez ve a Herediano cerca de los tres puntos

El periodista Kevin Jiménez analizó el caso este lunes durante su programa Seguimos y consideró que el panorama favorece claramente al conjunto rojiamarillo. “Es muy, muy posible que a Herediano le den los puntos del partido ante Puntarenas”, aseguró.

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Jiménez también aclaró que todavía resta conocer el análisis formal de UNAFUT y una eventual respuesta del club porteño. “Veremos igual, porque se tiene que hacer un análisis; veremos si Puntarenas apela…”, matizó.

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Salvo que aparezca un elemento extraordinario, los vigentes campeones de Costa Rica tienen altas posibilidades de recibir los tres puntos y convertir aquel empate en una victoria administrativa. La resolución podría conocerse en las próximas horas.