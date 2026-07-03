FIFA confirma la decisión que tomó con el futuro de Said Martínez en el Mundial 2026 tras la polémica en Bélgica vs. Senegal

FIFA ha mostrado su postura oficial con Said Martínez luego de toda la polémica que se dio en el Bélgica vs. Senegal.

El árbitro hondureño Saíd Martínez sigue demostrando por qué es uno de los réferis más respetados por la FIFA. Luego de su destacada y comentada participación en el partido entre Bélgica y Senegal, el silbante nacido en Tocoa, Colón, ha recibido una nueva e imponente designación para los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

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A pesar de que un sector de la prensa internacional cuestionó su decisión de pitar un penal de último minuto a favor de los belgas , el cual fue ratificado de forma correcta por el VAR, la FIFA ha respaldado totalmente el trabajo del “Matemático”. Esta vez, el catracho formará parte del cuerpo arbitral en el vibrante duelo de este domingo en Nueva York entre la poderosa selección de Brasil y la sorpresiva Noruega.

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En el ojo del mundo junto a las grandes estrellas

Estar en este partido significa que los ojos de todo el planeta estarán sobre el trabajo de la terna arbitral. Saíd Martínez compartirá la cancha con figuras de la talla de Vinícius Júnior y Neymar Jr. por el lado de la pentacampeona del mundo, mientras que por los europeos estará el temible goleador del Manchester City, Erling Haaland, quien busca alcanzar a Lionel Messi y Kylian Mbappé en la tabla de romperredes del torneo.

Martínez cumplirá la función de cuarto árbitro, asistiendo al réferi principal de este encuentro, el experimentado estadounidense Ismail Elfath. Junto a ellos también estará otro hondureño de gran nivel: Walter López, quien fue elegido como árbitro asistente de reserva.

Un camino histórico en la Copa del Mundo

Con este nombramiento, Saíd Martínez sumará su quinto partido en el Mundial 2026, consolidando una participación histórica para el arbitraje de Honduras y de toda Centroamérica. En lo que va de la competición, el réferi catracho ha cumplido diversos roles con éxito:

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Como árbitro principal: Dirigió los encuentros de Inglaterra vs. Ghana y el reciente Bélgica vs. Senegal.

Dirigió los encuentros de Inglaterra vs. Ghana y el reciente Bélgica vs. Senegal. Como cuarto árbitro: Debutó en el Suiza vs. Qatar, estuvo en el emocionante Portugal vs. Colombia, y ahora repetirá en el Brasil vs. Noruega.

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Debido a las reglas de la FIFA, Martínez no podrá pitar como central en lo que queda de los octavos de final. Sin embargo, gracias a su impecable rendimiento, el silbante hondureño se perfila firmemente como uno de los candidatos principales para volver a tomar el silbato en la fase de cuartos de final, donde solo llegan los mejores del mundo.