Debuta Said Martínez en el Mundial 2026: a qué hora y dónde ver Qatar vs. Suiza por el Grupo B

Todo está listo para el debut del árbitro hondureño Said Martínez en el partido por el Grupo B entre Suiza y Qatar.

El árbitro hondureño Said Martínez hará su debut oficial como juez central en la primera jornada de la Copa del Mundo 2026.

La FIFA confirmó a través de sus plataformas oficiales que “El Matemático” será el encargado de impartir justicia en el emocionante partido entre Qatar y Suiza, correspondiente al Grupo B del torneo.

Martínez no estará solo en este histórico debut. El arbitraje de nuestra región estará muy bien representado, ya que su equipo de trabajo estará compuesto por:

Asistentes: Los también hondureños Walter López y Christian Ramírez .

Los también hondureños y . Cuarto oficial: El jamaiquino Oshane Nation .

El jamaiquino . Árbitro de reserva: El triniteco Caleb Wales.

Detalles del partido: ¿A qué hora y dónde juegan?

El encuentro se llevará a cabo en la costa oeste de los Estados Unidos. Aquí tienes los datos clave para seguir el debut del réferi catracho.

Fecha: Sábado 13 de junio.

Sábado 13 de junio. Estadio: Levi’s Stadium (Estadio Bahía de San Francisco), ubicado en Santa Clara, California.

Levi’s Stadium (Estadio Bahía de San Francisco), ubicado en Santa Clara, California. Hora: 1:00 p.m. para Honduras y el resto de Centroamérica (2:00 p.m. en Panamá).

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Un dato curioso: En el historial de enfrentamientos directos entre ambas selecciones solo existe un antecedente. Fue el 14 de noviembre de 2018 en un partido amistoso, donde Qatar dio la sorpresa al vencer 1-0 a Suiza.

¿Cómo llegan las selecciones al debut?

Qatar: El director técnico español Julen Lopetegui apostará por una estrategia ordenada, probablemente con tres defensas centrales para cuidar su portería y construir el juego desde atrás. Su gran esperanza en el ataque es la estrella Akram Afif , el jugador más peligroso del equipo qatarí.

El director técnico español Julen Lopetegui apostará por una estrategia ordenada, probablemente con tres defensas centrales para cuidar su portería y construir el juego desde atrás. Su gran esperanza en el ataque es la estrella , el jugador más peligroso del equipo qatarí. Suiza: Por su parte, el estratega Murat Yakin cuenta con plantel completo. El delantero Breel Embolo ya solucionó unos inconvenientes que tuvo a su llegada a Estados Unidos y está listo para jugar. Suiza confía en el liderazgo de Granit Xhaka en la mitad de la cancha y de Manuel Akanji en la defensa para llevarse los primeros tres puntos.

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¿Dónde ver el partido EN VIVO en Centroamérica?

El juego se transmitirá en directo a través de los canales y plataformas de streaming que cuentan con los derechos oficiales de la FIFA en la región.

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Panamá: RPC y TVMAX

Costa Rica: Fox, Fox+ y Teletica (Canal7)

El Salvador: Canal 4, TCS GO y Tigo Sports

Guatemala: Tigo Sports

Honduras: Tigo Sports, Fox

Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10