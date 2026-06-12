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Debuta Said Martínez en el Mundial 2026: a qué hora y dónde ver Qatar vs. Suiza por el Grupo B

Todo está listo para el debut del árbitro hondureño Said Martínez en el partido por el Grupo B entre Suiza y Qatar.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Said Martínez debuta en la Copa del Mundo 2026.
© ChatGTPSaid Martínez debuta en la Copa del Mundo 2026.

El árbitro hondureño Said Martínez hará su debut oficial como juez central en la primera jornada de la Copa del Mundo 2026.

La FIFA confirmó a través de sus plataformas oficiales que “El Matemático” será el encargado de impartir justicia en el emocionante partido entre Qatar y Suiza, correspondiente al Grupo B del torneo.

Martínez no estará solo en este histórico debut. El arbitraje de nuestra región estará muy bien representado, ya que su equipo de trabajo estará compuesto por:

  • Asistentes: Los también hondureños Walter López y Christian Ramírez.
  • Cuarto oficial: El jamaiquino Oshane Nation.
  • Árbitro de reserva: El triniteco Caleb Wales.

Detalles del partido: ¿A qué hora y dónde juegan?

El encuentro se llevará a cabo en la costa oeste de los Estados Unidos. Aquí tienes los datos clave para seguir el debut del réferi catracho.

  • Fecha: Sábado 13 de junio.
  • Estadio: Levi’s Stadium (Estadio Bahía de San Francisco), ubicado en Santa Clara, California.
  • Hora: 1:00 p.m. para Honduras y el resto de Centroamérica (2:00 p.m. en Panamá).
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Un dato curioso: En el historial de enfrentamientos directos entre ambas selecciones solo existe un antecedente. Fue el 14 de noviembre de 2018 en un partido amistoso, donde Qatar dio la sorpresa al vencer 1-0 a Suiza.

¿Cómo llegan las selecciones al debut?

  • Qatar: El director técnico español Julen Lopetegui apostará por una estrategia ordenada, probablemente con tres defensas centrales para cuidar su portería y construir el juego desde atrás. Su gran esperanza en el ataque es la estrella Akram Afif, el jugador más peligroso del equipo qatarí.
  • Suiza: Por su parte, el estratega Murat Yakin cuenta con plantel completo. El delantero Breel Embolo ya solucionó unos inconvenientes que tuvo a su llegada a Estados Unidos y está listo para jugar. Suiza confía en el liderazgo de Granit Xhaka en la mitad de la cancha y de Manuel Akanji en la defensa para llevarse los primeros tres puntos.
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¿Dónde ver el partido EN VIVO en Centroamérica?

El juego se transmitirá en directo a través de los canales y plataformas de streaming que cuentan con los derechos oficiales de la FIFA en la región.

  • Panamá: RPC y TVMAX
  • Costa Rica: Fox, Fox+ y Teletica (Canal7)
  • El Salvador: Canal 4, TCS GO y Tigo Sports
  • Guatemala: Tigo Sports
  • Honduras: Tigo Sports, Fox
  • Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10
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