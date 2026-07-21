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Ahora se supo: por qué Said Martínez le perdonó una expulsión a Jude Bellingham y lo que el inglés le dijo al árbitro hondureño

El hondureño Said Martínez fue protagonista en el Mundial 2026 con una figura como Jude Bellingham ¿Por qué no lo expulsó?

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Said Martínez no expulsó a Bellingham en el Mundial 2026.
© Getty ImagesSaid Martínez no expulsó a Bellingham en el Mundial 2026.

El arbitraje de Honduras hizo historia gracias a Said Martínez, quien se convirtió en el primer árbitro central del país en dirigir partidos en un Mundial 2026. Tras su regreso, el réferi catracho, conocido también como El Matemático, compartió varias historias sobre cómo es convivir en la cancha con las estrellas más grandes del planeta.

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Una de las anécdotas más comentadas fue su cruce con la estrella inglesa del Real Madrid, Jude Bellingham, en una jugada que generó dudas a nivel internacional.

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El cruce de Said Martínez con Bellingham

Durante un partido, Bellingham se cubrió la cara con las manos para hablar. Al ver esto, Said Martínez intervino de inmediato para advertirle: “Te tapaste la boca. Ten cuidado, por favor. Si lo vuelves a hacer en una pelea o confrontación, te tengo que expulsar”, le dijo el árbitro catracho en una entrevista para el programa Hoy Mismo.

Al principio, el jugador inglés lo negó todo: “No, yo no me he tapado la boca en ningún momento”. Sin embargo, al volver del descanso para el segundo tiempo, Bellingham reconoció su error, buscó al hondureño y le pidió perdón: “Discúlpame, no me di cuenta”.

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¿Por qué Said Martínez no expulsó a Bellingham?

La jugada provocó confusión entre los aficionados. Muchos se preguntaban por qué no le sacaron tarjeta roja. Martínez explicó la regla de manera sencilla:

Tener la boca cubierta no es motivo de expulsión con las nuevas reglas de FIFA. La falta ocurre cuando un jugador se tapa la boca para insultar o pelear con un rival sin que los demás escuchen. Si un futbolista lo hace mientras habla de forma tranquila, no hay motivo de tarjeta.

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Lidiar con figuras millonarias no asustó al silbante hondureño. Martínez aseguró que en el terreno de juego todos los jugadores son iguales y que ninguno le faltó al respeto ni se creyó más que la autoridad.

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Finalmente, el árbitro dejó un mensaje de motivación para los jóvenes, asegurando que su éxito en el Mundial se debió a dos cosas: su fe en Dios y una disciplina constante.

En resumen

  • Said Martínez hizo historia al convertirse en el primer árbitro hondureño en dirigir partidos en un Mundial de la FIFA.
  • El árbitro le advirtió a Jude Bellingham por taparse la boca en cancha; tras negar la acción, la estrella inglesa reconoció su error y le pidió disculpas.
  • Martínez explicó que taparse la boca solo amerita tarjeta roja si se usa para insultar o provocar a un rival, no si ocurre durante una charla tranquila.
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