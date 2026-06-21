Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este domingo 21 de junio, a qué hora y dónde ver

Entérate de todos los detalles de la agenda del Mundial 2026 para este domingo 21 de junio en el que España buscará recuperar terreno.

La Copa del Mundo sigue su marcha sin respiro. Algunas selecciones ya definieron su futuro en el torneo y otras que ya se van despidiendo. Para este domingo la agenda estará cargada de emociones con juegos que podrían dejar grandes sorpresas o algunas decepciones.

El día comenzará con el juego de España vs. Arabia Saudita. La Roja llega al duelo tras un inesperado empate ante Cabo Verde, resultado que dejó dudas sobre su capacidad para transformar la posesión en ocasiones claras y ahora necesita sacar una victoria para mantenerse como vigente favorita. Mientras Arabia Saudita, sorprendió al empatar 1-1 contra Urguay en la primera jornada en la que demostró orden defensivo y capacidad para competir contra ese tipo de rivales.

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El segundo juego del día enfrenta a Bélgica vs. Irán. Los europeos llegan después de empatar 1-1 frente a Egipto en su debut, los belgas mostraron alta calidad individual, pero también algunas dificultades para cerrar el encuentro cuando tuvieron ventaja. Mientras Irán llega con buenas sensaciones tras su emptate 2-2 ante Nueva Zelanda en un partido muy abierto con alto juego ofensivo, pero desorden en la zona baja.

Posteriormente, el tercer partido de la jornada es el que protagonizarán Uruguay y Cabo Verde. Los uruguayos necesitan sacar un triunfo para presionar en la última fecha a España. Para el juego ante los africanos, los sudamericanos llegan como favoritos, Cabo Verde ya demostró tener alto mérito en el empate 0-0 ante La Roja, lo que demostró ser una selección difícil de superar.

La jornada termina con el partido entre Nueva Zelanda y Egipto. Los neozelandeses mostraron fragilidades defensivas en su debut en el que empataron 2-2 ante Irán lo que podría aprovechar Egipto que llega con la confianza reforzada tras igualar ante Bélgica que llegaba a ese partido como superiores.

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Partidos de hoy domingo 21 de junio en el Mundial 2026

Grupo H

España vs. Arabia Saudita

10:00 a.m. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua

11:00 a.m. Panamá

Grupo G

Bélgica vs. Irán

1:00 p.m. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua

2:00 p.m. Panamá

Grupo H

Uruguay vs. Cabo Verde

4:00 p.m. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua

5:00 p.m. Panamá

Grupo G

Nueva Zelanda vs. Egipto

7:00 p.m. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua

8:00 p.m. Panamá

Dónde ver los partidos de hoy en el Mundial 2026

Para la región centroamericana, los canales autorizados para transmitir el Mundial 2026 es Tigo Sports. Mientras en Estados Unidos, la cobertura en inglés está disponible a través de Fox y FS1, mientras que en español se puede vivir por Telemundo, Peacock y Universo.

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