El martes 23 de junio será una verdadera final para la Selección de Panamá en sus aspiraciones de seguir con posibilidades en el Mundial 2026. Los Canaleros vuelven a jugar en Toronto después de la dolorosa derrota contra Ghana por el Grupo L.

Ésta vez su rival será Croacia, otro equipo que llega necesitado después de la derrota por 4-2 ante Inglaterra. Los croatas, con figuras estelares entre sus convocados, vienen de ser finalistas en Rusia 2018 y terceros en Qatar 2022. Llegan como los favoritos a vencer.

En la previa de este determinante encuentro para Panamá, la FIFA ya confirmó al árbitro que impartirá justicia en el Toronto Stadium por la segunda jornada de la fase de grupos.

ver también “Termina después del Mundial”: figura de Panamá anuncia su retiro de la selección antes del partido clave ante Croacia

Pierre Atcho es el árbitro para el partido de Panamá vs. Croacia

El gabonés Pierre Atcho también tendrá su segundo compromiso. Fue el árbitro principal en el partido que ganó Noruega por 4-1 frente a Irak. Estará acompañado de dos asistentes compatriotas como Boris Ditsoga y Amos Abeigne. Además, el cuarto y quinto árbitro son los árabes Khalid Alturais y Mohammed Alabakry. Aún no se conoce los que irán al VAR.

La designación de Atcho es una alerta para Panamá, ya que se trata de un árbitro poco tolerante a las protestas. Esto es algo que deberán evitar los Canaleros con respecto a la primera jornada, donde realizaron varios reclamos al sueco Glenn Nyberg.

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Atcho, de 33 años, es uno de los árbitros que mayor proyección tiene de cara al futuro. Ha demostrado que no le tiembla el pulso para mostrar tarjetas. Registra un promedio de cuatro amarillas por encuentro. Carlos Harvey y César Blackman, que fueron amonestados ante Ghana, deberán tener mayor cuidado. Una amarilla más y se perderán la tercera jornada.

En resumen

Panamá enfrentará a Croacia el martes 23 de junio por el Mundial 2026.

enfrentará a Croacia el martes 23 de junio por el Mundial 2026. El gabonés Pierre Atcho fue designado como el árbitro principal para este compromiso.

fue designado como el árbitro principal para este compromiso. Los futbolistas Carlos Harvey y César Blackman están amonestados y corren riesgo de sanción.