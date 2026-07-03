Argentina eliminó a Cabo Verde y enfrentará a Egipto: cuándo y dónde juegan por los octavos del Mundial 2026

Argentina dejó atrás a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026 y ya tiene rival confirmado: enfrentará a Egipto por un lugar en los cuartos de final.

Argentina superó a Cabo Verde y se metió entre los 16 mejores del Mundial 2026. En una noche marcada por el clima amenazante de Miami y por la resistencia de los Tiburones Azules, la Albiceleste volvió a encontrar el camino de la mano de Lionel Messi, que apareció en el momento justo para encaminar una clasificación trabajada.

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El equipo de Lionel Scaloni no tuvo un partido cómodo. Cabo Verde, una de las grandes sorpresas del torneo, sostuvo el orden defensivo durante buena parte del encuentro y obligó a Argentina a jugar con paciencia.

Lionel Messi volvió a aparecer para rescatar a Argentina (Getty Images).

Pero el mejor de todos los tiempos volvió a destrabar el escenario en una instancia decisiva y la Albiceleste logró dejar atrás los 16avos de final para seguir defendiendo la corona mundial.

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Cuándo y dónde juegan Argentina vs. Egipto por octavos

Argentina enfrentará a Egipto el martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El partido está programado para las 9:00 a.m. de Centroamérica y las 10:00 a.m. de Panamá en el Atlanta Stadium, sede conocida habitualmente como Mercedes-Benz Stadium.

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El Atlanta Stadium albergará el duelo entre Argentina y Cabo Verde (Getty Images).

El equipo de Mohamed Salah llega a esta instancia después de eliminar a Australia en una definición por penales, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue. Los Faraones se impusieron 4-2 desde los doce pasos y así consiguieron su primera victoria en una fase eliminatoria mundialista.

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El cruce promete una prueba diferente para Argentina. Egipto llega golpeado pero fortalecido por una clasificación histórica, mientras que la Selección de Scaloni volverá a apoyarse en Messi para intentar dar otro paso en el cuadro. El ganador de esta llave avanzará a los cuartos de final.

Así está la llave de octavos de final del Mundial 2026