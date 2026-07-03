Vozinha superó a Keylor Navas: el sorprendente logro del arquero de Cabo Verde tras enfrentar a Messi en el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 sigue dejando historias inolvidables y una de las más sorprendentes tiene como protagonista al guardameta de Cabo Verde, Josimar Días, conocido futbolísticamente como Vozinha. El experimentado arquero se ganó el reconocimiento internacional gracias a sus memorables actuaciones bajo los tres palos, convirtiéndose en una de las grandes revelaciones del torneo.

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El primer gran impacto del portero africano llegó en el empate 0-0 frente a España, donde fue determinante para mantener su arco en cero. Posteriormente volvió a robarse los reflectores en el dramático encuentro contra Argentina, pese a la eliminación de Cabo Verde, al protagonizar una actuación llena de atajadas que mantuvo con vida a su selección hasta los últimos minutos.

Vozinha también rompe récords fuera de la cancha

El extraordinario rendimiento del arquero no solo despertó el reconocimiento de los aficionados por sus actuaciones, sino que también provocó un fenómeno en las redes sociales. En cuestión de días, la cuenta oficial de Instagram de Vozinha registró un crecimiento espectacular, impulsándolo entre los porteros con mayor cantidad de seguidores en el planeta.

Tras su gran actuación ante Argentina, Vozinha dio otro subidón y trepó al segundo escalón entre los guardametas con más seguidores en Instagram, con más de 19.4 millones y superando al costarricense Keylor Navas, quien pasó al tercer lugar del podio. Más abajo quedaron otras auténticas leyendas del fútbol mundial como Gianluigi Buffon (10.9 millones), Manuel Neuer (14.6 millones), Emiliano Martínez (14.4 millones), David de Gea (15.1 millones) y Thibaut Courtois (17.9 millones).

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Con este impresionante crecimiento, Vozinha quedó a un paso de alcanzar al histórico español Iker Casillas, quien continúa liderando la clasificación entre los porteros más seguidos del mundo con 20.4 millones de seguidores. El impacto mediático del africano refleja la enorme conexión que logró generar con los aficionados durante la cita mundialista.

Aunque Cabo Verde se despidió del torneo tras caer ante Argentina, el legado de la selección africana quedó marcado como una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo 2026. Su fútbol competitivo y, especialmente, las actuaciones de Vozinha, conquistaron el respeto y el cariño de millones de aficionados, consolidando al arquero como una de las grandes figuras del campeonato dentro y fuera de la cancha.