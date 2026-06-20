Alemania clasificó a 16avos: sus posibles rivales en la próxima ronda del Mundial 2026

Alemania sufrió más de la cuenta ante Costa de Marfil, pero lo dio vuelta con un doblete de Deniz Undav y selló su clasificación a los 16avos del Mundial 2026.

Alemania estuvo contra las cuerdas, reaccionó a tiempo y terminó celebrando una clasificación que parecía complicarse. Este sábado, la tetracampeona derrotó 2-1 a Costa de Marfil por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026, en un partido que se resolvió con un gol agónico de Deniz Undav.

El delantero del Stuttgart fue el gran protagonista de la tarde. Convirtió los dos goles de su selección, incluido el tanto decisivo sobre el cierre, para transformar una jornada incómoda en una victoria clave.

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Con este triunfo, Alemania llegó a seis puntos en el Grupo E y aseguró su lugar en los 16avos de final. Después del 7-1 ante Curazao en el debut, la victoria ante los Elefantes le permite llegar a la última fecha con la clasificación en el bolsillo y margen de sobra para pelear el primer puesto de la zona.

Los posibles rivales de Die Mannschaft en 16avos

La posición final de Alemania dependerá de lo que ocurra en el cierre del Grupo E. Todavía resta el partido entre Ecuador y Curazao, además de la última fecha, donde Alemania enfrentará a Ecuador y Costa de Marfil jugará contra Curazao.

Si Alemania termina primera del Grupo E, su rival en 16avos saldrá de uno de los mejores terceros de los grupos A, B, C, D o F. En ese escenario podrían aparecer selecciones de zonas donde están México, Corea del Sur, Chequia, Canadá, Suiza, Brasil, Marruecos, Escocia, Estados Unidos, Paraguay, Australia, Países Bajos, Suecia, Japón o Túnez. La lista exacta se reducirá cuando se definan todos los terceros clasificados.

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Si Alemania termina segunda del Grupo E, el cruce será más directo: enfrentará al segundo del Grupo I. Esa zona está integrada por Francia, Senegal, Iraq y Noruega, por lo que el rival saldrá de ese grupo. Es un camino que puede ser exigente, porque allí aparecen selecciones de mayor peso mundialista,

El escenario si Alemania termina tercera

Aunque Alemania quedó muy bien posicionada con seis puntos y una diferencia de gol favorable, todavía existe un escenario teórico en el que podría finalizar tercera si se combinan resultados en la última fecha. Para eso, Ecuador debería meterse en la pelea y Costa de Marfil también debería cerrar fuerte su grupo.

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Incluso en ese caso, Alemania tendría asegurado el pase como uno de los mejores terceros. Con seis puntos y una holgada diferencia de gol, la tetracampeona tendría margen suficiente para avanzar a la ronda de 16avos, aunque su camino sería más incierto: el rival dependería de la tabla general de terceros y de la combinación final de grupos clasificados.

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Si Alemania avanza como tercera del Grupo E, podría cruzarse con un ganador de grupo de las zonas A, B, D, G, K o L. En ese panorama podrían aparecer rivales como México, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Colombia, Bélgica u otro líder que se defina en esas zonas.