Quién es Yassine Bounou, el arquero de Marruecos que nació en Canadá, admira a Argentina y desafía a Francia en el Mundial 2026

El arquero marroquí, conocido mundialmente como Bono, vuelve a estar bajo los focos en el Mundial 2026 por su peso en una selección que sueña con otro golpe histórico.

Yassine Bounou es el arquero titular de Marruecos y una de las grandes figuras del equipo norafricano en el Mundial 2026. Nació en Montreal, Canadá, el 5 de abril de 1991, pero creció en Casablanca y decidió representar al país del Magreb.

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Hoy, con 35 años, Bounou es mucho más que un arquero experimentado: es uno de los símbolos de una generación dorada que cambió el lugar de los Leones del Atlas en el fútbol mundial.

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El arquero que se hizo gigante en los Mundiales

Bounou ya había quedado en la historia grande de Marruecos durante el Mundial de Qatar 2022. En los octavos de final ante España, fue decisivo en la tanda de penales: atajó dos remates y empujó a su selección hacia una clasificación histórica. Aquella actuación lo transformó en un héroe nacional y en una de las caras más reconocidas del torneo.

Marruecos terminó siendo la gran revelación de esa Copa del Mundo al convertirse en el primer seleccionado africano en alcanzar unas semifinales mundialistas. En ese recorrido, Bono fue una garantía bajo los tres palos: seguro en el juego aéreo, fuerte en los mano a mano y con una personalidad enorme para los momentos de máxima presión.

Yassine Bounou ya sabe lo que hacer historia en un Mundial (Getty Images).

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En este Mundial 2026, Bounou volvió a demostrar por qué Marruecos se apoya tanto en él. En la victoria 3-0 ante Canadá, resultado que metió a los africanos en cuartos de final, el arquero fue clave para sostener el cero y ordenar a una defensa que ya se acostumbró a competir contra rivales de máxima exigencia

De Casablanca a Sevilla y Al Hilal

La carrera de Bounou comenzó en el fútbol marroquí con Wydad Casablanca, antes de dar el salto a Europa. Pasó por Atlético de Madrid, Zaragoza y Girona, pero su etapa más importante a nivel de clubes llegó en Sevilla, donde se consolidó como un arquero de élite.

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Con el Sevilla fue campeón de la Europa League en 2020 y volvió a ser decisivo en la final de 2023 ante Roma, cuando el equipo español se impuso por penales. Esa noche, UEFA lo eligió jugador del partido por sus intervenciones decisivas en la tanda, en la que detuvo remates clave para darle otro título europeo al club andaluz.

El héroe de Marruecos también le dio varias alegrías a la hinchada del Sevilla (Getty Images).

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En 2023, Al Hilal anunció su fichaje desde Sevilla. Desde entonces, el arquero marroquí continuó compitiendo en un equipo lleno de figuras y mantuvo su lugar como referente indiscutido de su selección.

¿Cómo ataja Bounou?

Bono no es un arquero estridente, pero transmite autoridad. Su juego combina reflejos, lectura de partido y una calma especial para los penales, virtud que ya lo convirtió en protagonista tanto con Marruecos como con Sevilla.

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Además, tiene una conexión particular con Argentina: es fanático de River Plate y admirador de Ariel “Burrito” Ortega, un detalle que lo volvió todavía más cercano para muchos hinchas sudamericanos.

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Ahora, frente a Francia, Marruecos necesita otra noche grande de su arquero. Bounou llega como uno de los líderes de un equipo que ya dejó de ser sorpresa y que volvió a instalarse entre los candidatos a dar un golpe fuerte en la Copa del Mundo.