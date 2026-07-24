El Club Olimpia Deportivo ha sufrido una baja que no esperaba luego de ganar la Supercopa de Honduras a Motagua.

El ambiente de fiesta en el Olimpia duró muy poco. Apenas unas horas después de celebrar la conquista de la Supercopa de Honduras, el equipo merengue sufrió un duro golpe de última hora: la salida del joven delantero Bryan Sáenz.

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Con apenas 20 años, la promesa de la cantera blanca presentó su renuncia oficial y empacó maletas para viajar a Estados Unidos, poniendo fin a su etapa en la institución alba.

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¿Por qué se fue la joya de Olimpia?

La razón de su partida no es un tema de ofertas deportivas de última hora, sino un trámite personal que venía gestionando: Sáenz obtuvo la residencia legal en Estados Unidos.

Este cambio en su estatus migratorio le permite vivir e inscribirse sin problemas en el balompié norteamericano. Por ello, el atacante ya abandonó el país y se encuentra analizando varias opciones sobre la mesa para decidir en qué club jugará el próximo semestre.

Sacudida en el Olimpia: ganaron la Supercopa y horas después se confirmó esta impensada baja

La marcha del atacante complica aún más el panorama para el Olimpia de cara al torneo Apertura 2026. El club atraviesa una profunda reestructuración y acumula una larga lista de futbolistas que han dicho adiós en este mercado de pases.

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Jerry Bengtson, Carlos Sánchez, Elison Rivas, Agustín Mulet, José Mario Pinto, Facundo Queiroz, Santiago Ramírez, Jefferson Castillo, Josman Figueroa y ahora Bryan Sáenz.

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En resumen

El joven delantero de 20 años, Bryan Sáenz, renunció al equipo justo después de ganar la Supercopa de Honduras.

Se fue a Estados Unidos tras obtener la residencia legal, donde ya busca equipo para continuar su carrera.

Su partida amplía la lista de bajas del Olimpia, que atraviesa una gran reestructuración para el Apertura 2026.