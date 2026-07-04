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¿Por qué no juega Alphonso Davies hoy en Canadá vs. Marruecos por los octavos del Mundial 2026?

El lateral del Bayern Munich no sale como titular en el encuentro de Canadá ante Marruecos por los octavos de final.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Davies vuelve a ser suplente.
© Getty ImagesDavies vuelve a ser suplente.

Este sábado 4 de julio, Canadá se juega por primera en su historia un partido de octavos de final de una Copa del Mundo. La Hoja de Maple se mide ante Marruecos buscando un lugar entre las mejores ocho selecciones de la edición 2026.

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Alphonso Davies, capitán y figura de los canadienses, volverá a mirar un partido desde el banco de suplentes. Jesse Marsch decidió que no sea titular por su inactividad y nuevamente eligió a Richie Laryea en el lateral izquierdo.

Pese a estar recuperado de la lesión que sufrió en el tendón de la corva jugando en la Champions League para el Bayern Munich, Davies no saldrá de titular en el juego más importante de la historia de la Selección de Canadá, algo impensado para los aficionados.

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El lateral del conjunto bávaro no vio minutos en toda la fase de grupos y apenas hizo su debut en el Mundial 2026 en el último encuentro ante Sudáfrica, por los 16avos de final. Ingresó al minuto 75 para buscar el resultado en el lugar de Buchanan.

Imagen

Los elegidos por Jesse Marsch.

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Con su peligro y jerarquía, Davies tiene grandes posibilidades de ingresar en la segunda parte. Está claro que Marsch lo considera una pieza importante, pero en esta Copa del Mundo no llegó en condiciones óptimas y el lateral Laryea está en un buen momento.

Los 11 de Canadá para enfrentar a Marruecos

  • Maxime Crépeau
  • Alistair Johnston
  • Luc De Fougerolles
  • Moïse Bombito
  • Richie Laryea
  • Ali Ahmed
  • Niko Sigur
  • Stephen Eustáquio
  • Tajon Buchanan
  • Jonathan David
  • Tani Oluwaseyi
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