Los africanos se impusieron por 3-0 y se convirtieron en los primeros clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026.

Este sábado, Marruecos derrotó a Canadá por 3-0 y se quedó con el boleto a los cuartos de final del Mundial 2026. Los dirigidos por Mohamed Ouahbi fueron superiores en el resultado por y dejaron atrás a uno de los anfitriones para meterse entre las mejores ocho selecciones del certamen.

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El duelo que se disputó en el Houston Stadium se definió en los 90 minutos con dos goles de Azzedine Ounahi y uno de Soufiane Rahimi. De esta manera, Marruecos sigue invicto en esta edición y sueña con meterse entre los cuatro mejores.

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Ahora, se enfrentará contra el ganador del partido que jugarán en el segundo turno entre Francia y Paraguay. Los Azules, máximos favoritos a quedarse con la Copa del Mundo, se miden frente a la Albirroja en el Philadelphia Stadium sobre la tarde.

El partido de cuartos de final de Marruecos frente al vencedor entre Francia y Paraguay ya tiene fecha y hora programada. El juego será el próximo jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston a las 2:00 p.m. de Centroamérica y 3:00 p.m. de Panamá.

El vencedor de este duelo de cuartos de final se cruzará contra el que resulte vencedor del cruce entre Paraguay-España y Estados Unidos-Bélgica. Ambos juegos se disputarán este lunes 6 de julio.

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Así está el cuadro de los cuartos de final del Mundial 2026