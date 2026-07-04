Cuántos jugadores “extranjeros” tiene Canadá en el Mundial 2026: ¿quiénes son y dónde nacieron?

La selección de Canadá tiene sus armas listas para dejar fuera a Marruecos de la Copa del Mundo 2026.

Canadá disputa el Mundial 2026 como una de las selecciones anfitrionas, pero su plantel también refleja una característica cada vez más habitual en la Copa del Mundo: la presencia de futbolistas que representan a un país distinto al de su nacimiento.

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En el caso canadiense, el dato es claro: de los 26 convocados por Jesse Marsch, 7 nacieron fuera de Canadá. La mayoría llegó al país durante su infancia o construyó su vínculo deportivo y familiar con la selección canadiense, hasta convertirse en parte del equipo que busca hacer historia en su propio Mundial.

ver también Dónde nacieron los 19 jugadores “extranjeros” que tiene Marruecos en el Mundial 2026

Canadá también tiene jugadores nacidos fuera del país

A diferencia de Marruecos, que cuenta con una mayoría de futbolistas nacidos en el exterior, Canadá mantiene una base principalmente local. Sin embargo, su convocatoria también incluye casos importantes de jugadores nacidos en otros países.

Entre ellos aparecen nombres centrales del proyecto, como Alphonso Davies, nacido en Ghana, y Jonathan David, nacido en Estados Unidos. Ambos son figuras del seleccionado y explican parte del salto competitivo que dio Canadá en los últimos años.

También integran esta lista jugadores nacidos en Inglaterra, Costa de Marfil y Nigeria, lo que marca la diversidad del plantel canadiense en el Mundial 2026.

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Los 7 jugadores de Canadá que nacieron fuera del país

Estos son los futbolistas de Canadá convocados al Mundial 2026 que nacieron en el extranjero:

Alphonso Davies — Ghana

— Ghana Jonathan David — Estados Unidos

— Estados Unidos Ismaël Koné — Costa de Marfil

— Costa de Marfil Tani Oluwaseyi — Nigeria

— Nigeria Alfie Jones — Inglaterra

— Inglaterra Owen Goodman — Inglaterra

— Inglaterra Luc de Fougerolles — Inglaterra

El reparto de los 7 futbolistas nacidos fuera de Canadá queda de la siguiente manera:

Inglaterra: 3 jugadores

3 jugadores Ghana: 1 jugador

1 jugador Estados Unidos: 1 jugador

1 jugador Costa de Marfil: 1 jugador

1 jugador Nigeria: 1 jugador

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Los 19 jugadores de Canadá que nacieron en el país

La mayoría de la convocatoria canadiense nació en territorio nacional. Estos son los 19 futbolistas del plantel que nacieron en Canadá:

Dayne St. Clair

Maxime Crépeau

Alistair Johnston

Joel Waterman

Derek Cornelius

Moïse Bombito

Richie Laryea

Niko Sigur

Mathieu Choinière

Stephen Eustáquio

Liam Millar

Jacob Shaffelburg

Jonathan Osorio

Nathan Saliba

Cyle Larin

Tajon Buchanan

Ali Ahmed

Promise David

Marcelo Flores

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Las figuras nacidas fuera de Canadá

El caso más emblemático es el de Alphonso Davies, nacido en Ghana y convertido en una de las grandes figuras de la historia del fútbol canadiense. Su impacto excede lo deportivo: es símbolo de una generación que llevó a Canadá a competir de otra manera en el plano internacional.

Otro nombre clave es Jonathan David, nacido en Estados Unidos, pero identificado futbolísticamente con Canadá. Su capacidad goleadora lo transformó en una de las principales armas ofensivas del equipo.

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También aparece Ismaël Koné, nacido en Costa de Marfil, un mediocampista importante dentro del recambio canadiense. Junto a ellos, los casos de Tani Oluwaseyi, Alfie Jones, Owen Goodman y Luc de Fougerolles completan el mapa de futbolistas nacidos fuera del país.

Por qué Canadá tiene jugadores nacidos en otros países

La explicación está ligada a la historia migratoria del país y al crecimiento del fútbol canadiense en las últimas décadas. Canadá es una nación multicultural, con comunidades de distintos orígenes y una estructura deportiva que fue captando talento nacido tanto dentro como fuera de su territorio.

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En algunos casos, los jugadores nacieron fuera del país y crecieron en Canadá. En otros, la elegibilidad llegó por vínculos familiares o por el desarrollo dentro del sistema canadiense. El resultado es un plantel diverso, con una identidad amplia y una base competitiva mucho más fuerte que en ciclos anteriores.

Datos clave

Canadá tiene 7 jugadores nacidos fuera del país en el Mundial 2026.

en el Mundial 2026. Los países representados en esa lista son Inglaterra, Ghana, Estados Unidos, Costa de Marfil y Nigeria .

. Inglaterra es el país extranjero que más futbolistas aporta, con 3 jugadores .

es el país extranjero que más futbolistas aporta, con . Entre los nombres más destacados aparecen Alphonso Davies, Jonathan David e Ismaël Koné.