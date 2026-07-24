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Agustín Auzmendi inicia trámites para jugar con Honduras y recibe rotunda respuesta de la FFH: “En cuenta”

Agustín Auzmendi ha dado el primer paso para ser hondureño y en el futuro poder portar la camisa de la Bicolor.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Agustín Auzmendi quiere jugar con la Selección de Honduras.
© ChatGTPAgustín Auzmendi quiere jugar con la Selección de Honduras.

El delantero argentino Agustín Auzmendi ha dado un paso clave para su futuro en el fútbol catracho. El atacante ya entregó y envió los primeros documentos legales para iniciar oficialmente su proceso de naturalización y obtener la ciudadanía hondureña. Junto a él, también comenzó el trámite de su hija.

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“El pistolero” tiene un objetivo claro en mente para el futuro: defender los colores de la Selección de Honduras a nivel internacional. El cariño que le tiene al país desde su llegada, lo ha expresado en diferentes ocasiones.

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El periodista Álvaro de la Rocha ha sido quien ha revelado la información de primera mano, e indica que el proceso ha comenzado su marcha.

“Agustín Auzmendi ya entregó y envió los primeros papeles que marcan el inicio de su proceso de naturalización para su ciudadanía hondureña. Junto a él, el proceso de su hija también ha iniciado. El delantero de Gimnasia y Esgrima La Plata sueña con representar a Honduras a nivel de selección nacional.”

La FFH le abre las puertas para el futuro

Ante esta situación, la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) se muestra completamente abierta a la idea de contar con futbolistas nacionalizados dentro del equipo patrio. Recordemos que Auzmendi ya mostró una buena versión goleadora con Olancho FC y Motagua, donde logró marcar 75 tantos antes de irse a Argentina.

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Fuentes cercanas a la institución aseguraron que no hay ningún rechazo hacia este tipo de casos, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos: “Todo jugador que ofrezca nivel, que por documentación y normativa sea convocable, tenga un vínculo emocional con el país y su grado de compromiso demostrado, pues por supuesto, se tendrá en cuenta”, señalaron desde la Federación.

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Desde la FFH aclararon que la institución no forzará ningún trámite legal por cuenta propia, pero tampoco le cerrará las puertas a ningún futbolista que haga su proceso por convicción personal y demuestre amor por el país.

El camino legal apenas comienza para el delantero, pero la ilusión de vestir la camiseta de la H ya está en marcha.

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En resumen

  • Agustín Auzmendi ya envió los papeles para nacionalizarse hondureño junto a su hija, con el sueño de jugar para la Selección.
  • La Federación no le cierra las puertas a los jugadores nacionalizados que tengan buen nivel y un compromiso real con el país.
  • La FFH aclaró que no forzará ni acelerará ningún proceso legal, pero evaluará al delantero una vez que cumpla todos los requisitos.

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