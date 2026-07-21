El mandamás de la FIFA publicó un mensaje en el que no se guardó nada sobre la selección albiceleste con el 10 en primer plano.

El Mundial 2026 llegó a su fin, pero las repercusiones del torneo están muy lejos de terminar. Apenas dos días después de que la Selección Argentina cayera en la gran final, ahogando el sueño del bicampeonato, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha decidido salir al paso tras semanas de intensa presión mediática.

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El torneo no fue un camino de rosas en cuanto a la opinión pública para la albiceleste. A lo largo de la competición, un sector importante de la prensa internacional y miles de aficionados en redes sociales acusaron a la máxima entidad del fútbol de “favorecer” al equipo sudamericano con decisiones arbitrales polémicas. El ruido llegó a ser ensordecedor, pero desde la FIFA reinó el silencio absoluto. Hasta ahora.

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El mensaje de Gianni Infantino para Argentina

A través de su cuenta oficial de Instagram, el mandamás publicó un mensaje que rápidamente le dio la vuelta al mundo. Lejos de hacer eco de las críticas o desmentir directamente las acusaciones de supuesto favoritismo, Infantino optó por la diplomacia y el reconocimiento al esfuerzo argentino, dedicando unas palabras que tuvieron a un protagonista excluyente: Lionel Messi.

“¡Qué Copa Mundial de la FIFA tan increíble para Argentina! Remontadas inolvidables y un espíritu de lucha inspirador para millones de personas y que regaló a los aficionados al fútbol de todo el mundo momentos que nunca olvidarán”, comenzó el escrito de Infantino, acompañado de una galería de fotos con Messi en primer plano.

El mensaje de Gianni Infantino para la Argentina. (Instagram)

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“Volver a la final de la Copa Mundial tras levantar el trofeo en 2022 es una prueba de su excelencia duradera”, aseguró Infantino. “Gracias por ayudar a que este Mundial haya sido tan especial y por competir con tanta pasión hasta el final”, concluyó el big boss del fútbol.

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¿FIFA sancionará a Argentina? El giro inesperado en la sanción a Leandro Paredes

Tras el tenso cierre de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, los reportes iniciales indicaban que Leandro Paredes había sido expulsado por un altercado con los jugadores europeos. Sin embargo, la situación dio un vuelco luego de que la BBC revelara que dicha tarjeta roja fue eliminada de los registros porque, en realidad, nunca existió. La FIFA confirmó que la supuesta expulsión fue anulada y que no se tomó ninguna medida disciplinaria inmediata contra el mediocampista en el campo de juego.

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Paredes finalmente nunca recibió la tarjeta roja.

A pesar de esta corrección, la delegación argentina no está libre de consecuencias, ya que la FIFA abrió una investigación formal para evaluar los incidentes ocurridos tras el pitazo final. El expediente disciplinario no solo apunta a Paredes, sino también a otros jugadores como Nahuel Molina y Thiago Almada, y a miembros del cuerpo técnico, lo que podría derivar en suspensiones individuales y fuertes multas económicas para la AFA. De esta manera, el único jugador oficialmente expulsado en la final fue Enzo Fernández por doble amarilla.

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En síntesis