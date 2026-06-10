¿Juega Harry Kane? Las alineaciones de Costa Rica vs. Inglaterra por el amistoso internacional

Inglaterra se mide a La Sele en el último amistoso internacional para ambas de la fecha FIFA previo al Mundial 2026.

La Selección de Costa Rica afronta este miércoles uno de los desafíos más exigentes y atractivos de la presente fecha FIFA cuando mida fuerzas ante Inglaterra. El encuentro en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, acapara miradas a nivel mundial. Y la gran incógnita que mantiene en vilo a los aficionados gira en torno a la presencia de la máxima figura británica: Harry Kane.

El delantero de Bayern Múnich es el principal imán de taquilla para este compromiso. Sin embargo, su reciente y escasa actividad con el combinado dirigido por Thomas Tuchel encendió las alarmas sobre cuántos minutos sumará realmente ante la Tricolor de Fernando “Bocha” Batista.

¿Juega Harry Kane el amistoso de Costa Rica vs. Inglaterra?

Los reflectores se posaron sobre el delantero inglés luego del último fogueo de los Three Lions ante Nueva Zelanda. En dicho compromiso, Harry Kane disputó únicamente 45 minutos, tiempo que le alcanzó para anotar el gol del triunfo. Para el arranque del segundo tiempo, Tuchel tomó la decisión de sustituirlo tanto a él como al resto del equipo titular, realizando once cambios en el entretiempo.

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Esta variante masiva respondió no a una lesión, sino a una planificación estratégica. El cuerpo técnico de Inglaterra optó por resguardar a sus principales figuras debido a las sofocantes temperaturas y el fuerte calor registrado en Tampa, sumado a la intención de dosificar cargas y evaluar variantes colectivas ante un rival de menor exigencia como la Nueva Zelanda de Tim Payne.

“No es fácil. El calor mismo es por lo que estamos aquí, para prepararnos para el torneo. El campo no estaba en buenas condiciones, y eso dificultó jugar de la manera que queríamos jugar (…) Después del torneo, física, mentalmente, es la mejor forma en la que he estado en mi carrera”, aseveró el ex Tottenham post amistoso.

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Las posibles alineaciones de Costa Rica vs. Inglaterra

Con el objetivo de cerrar la ventana internacional con sensaciones óptimas previo al Mundial 2026, ambos directores técnicos mandarían lo mejor de su arsenal disponible a la cancha.

Costa Rica: Patrick Sequeira; Haxzel Quirós, Jeyland Mitchell, Fernán Faerron, Darril Araya ; Aarón Salazar; Orlando Galo, Andrey Soto, Josimar Alcócer, Carlos Mora; y Manfred Ugalde. DT: Fernando Batista.

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Inglaterra: Jordan Pickford; Tino Livramento, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Kobbie Mainoo, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Marcus Rashford y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.