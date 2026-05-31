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Brasil expuso a Fidel Escobar y Panamá presiona a Thomas Christiansen a días del Mundial 2026: “Debe ser sacado de la lista”

La Selección de Panamá sufrió una aplastante caída por 6-2 en el Maracaná y la afición canalera estalló contra el zaguero del Deportivo Saprissa.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Fidel Escobar divide a la afición panameña.
© Getty.Fidel Escobar divide a la afición panameña.

La Selección de Panamá se llevó una paliza de su visita al mítico estadio Maracaná, donde la Brasil de Carlo Ancelotti demostró que tiene intenciones de pisar fuerte en la inminente Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Aunque el equipo dirigido por Thomas Christiansen firmó un heroico primer tiempo (finalizó 2-1 en favor del Scratch), donde incluso tuvo una mayor posesión del balón que su rival (51% frente al 49% local), finalmente, y lógicamente, el abrumador poderío de los sudamericanos se impuso con contundencia para sellar un definitivo 6-2.

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El calvario de Fidel Escobar

Ante una goleada de tal magnitud, queda claro ninguno de los defensores canaleros que participaron del encuentro logró dejar una gran imagen. Sin embargo, el que más expuesto quedó en las redes sociales fue Fidel Escobar.

El experimentado zaguero del Deportivo Saprissa quedó retratado en la acción que culminó en el penal para el 4-1 parcial, cuando el atacante Igor Thiago lo dejó en el camino con un bellísimo caño.

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Menos de dos semanas atrás, el “Comandante” ya había sido desairado por Marcel Hernández en la final del torneo Clausura 2026. En aquella ocasión, el delantero cubano lo superó sin complicaciones en el mano a mano para decretar el gol que le dio el título al Club Sport Herediano.

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Panamá estalla contra el “Comandante”

Antes los errores consecutivos, varios aficionados panameños se pronunciaron en las redes para reprochar la decisión de Thomas Christiansen de llevarlo a la Copa del Mundo.

Los comentarios de los hinchas indignados no tuvieron filtro:

  • “FIDEL ESCOBAR VUELVE A SER JUBILADO HOY. DEBE SER SACADO DE LA LISTA YA”.
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  • “Lo de Fidel Escobar hoy es para que consideren dejarlo en Brasil sin pasaporte ni celular”.
  • “FIDEL ESCOBAR ES UN ESPECTADOR VIP. SINO ME CREEN MIRENLO USTEDES MISMOS. NO ESTABA MARCANDO NI AL VIENTO”.
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  • “La falta de ritmo en Fidel Escobar en notoria. Sigue abierto el debate con Fariña y Ramos para jugar contra Ghana”.
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¿Qué dicen los números?

La estadística confirma que Escobar no hizo un buen partido, pero también expone que sus compañeros de zaga sufrieron exactamente la misma suerte o incluso peor.

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De acuerdo con la plataforma de análisis deportivo Sofascore, el zaguero morado cerró su participación con una valoración de 5.6, registro que superó los números de los otros centrales que compartieron la línea de fondo con él: José Córdoba (5.5) y Andrés Andrade (5.3).

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En los 65 minutos que disputó antes de ser sustituido, Fidel registró cinco contribuciones defensivas, completó dos despejes, sumó tres recuperaciones y ganó dos de las tres entradas que intentó. Además, salió victorioso en tres de sus cinco duelos totales, siendo regateado en una sola ocasión, que fue la jugada del caño que terminó en el cuarto gol brasileño.

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En síntesis

  • Panamá logró competir y hasta dominar el balón en la primera mitad (51%), pero colapsó estructuralmente en el complemento ante la jerarquía brasileña.
  • La afición apuntó directamente contra Fidel Escobar tras sufrir un caño en el área que terminó en penal, reavivando las críticas por su reciente error en la final del fútbol tico.
  • Aunque el jugador del Saprissa acaparó los señalamientos de los hinchas que piden sacarlo de la lista, los números de Sofascore indican que toda la zaga canalera reprobó el examen en el Maracaná.

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