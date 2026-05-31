La Selección de Panamá sufrió una aplastante caída por 6-2 en el Maracaná y la afición canalera estalló contra el zaguero del Deportivo Saprissa.

La Selección de Panamá se llevó una paliza de su visita al mítico estadio Maracaná, donde la Brasil de Carlo Ancelotti demostró que tiene intenciones de pisar fuerte en la inminente Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Aunque el equipo dirigido por Thomas Christiansen firmó un heroico primer tiempo (finalizó 2-1 en favor del Scratch), donde incluso tuvo una mayor posesión del balón que su rival (51% frente al 49% local), finalmente, y lógicamente, el abrumador poderío de los sudamericanos se impuso con contundencia para sellar un definitivo 6-2.

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El calvario de Fidel Escobar

Ante una goleada de tal magnitud, queda claro ninguno de los defensores canaleros que participaron del encuentro logró dejar una gran imagen. Sin embargo, el que más expuesto quedó en las redes sociales fue Fidel Escobar.

El experimentado zaguero del Deportivo Saprissa quedó retratado en la acción que culminó en el penal para el 4-1 parcial, cuando el atacante Igor Thiago lo dejó en el camino con un bellísimo caño.

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Menos de dos semanas atrás, el “Comandante” ya había sido desairado por Marcel Hernández en la final del torneo Clausura 2026. En aquella ocasión, el delantero cubano lo superó sin complicaciones en el mano a mano para decretar el gol que le dio el título al Club Sport Herediano.

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Panamá estalla contra el “Comandante”

Antes los errores consecutivos, varios aficionados panameños se pronunciaron en las redes para reprochar la decisión de Thomas Christiansen de llevarlo a la Copa del Mundo.

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Los comentarios de los hinchas indignados no tuvieron filtro:

“FIDEL ESCOBAR VUELVE A SER JUBILADO HOY. DEBE SER SACADO DE LA LISTA YA”.

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“Lo de Fidel Escobar hoy es para que consideren dejarlo en Brasil sin pasaporte ni celular”.

“FIDEL ESCOBAR ES UN ESPECTADOR VIP. SINO ME CREEN MIRENLO USTEDES MISMOS. NO ESTABA MARCANDO NI AL VIENTO”.

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“La falta de ritmo en Fidel Escobar en notoria. Sigue abierto el debate con Fariña y Ramos para jugar contra Ghana”.

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¿Qué dicen los números?

La estadística confirma que Escobar no hizo un buen partido, pero también expone que sus compañeros de zaga sufrieron exactamente la misma suerte o incluso peor.

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De acuerdo con la plataforma de análisis deportivo Sofascore, el zaguero morado cerró su participación con una valoración de 5.6, registro que superó los números de los otros centrales que compartieron la línea de fondo con él: José Córdoba (5.5) y Andrés Andrade (5.3).

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En los 65 minutos que disputó antes de ser sustituido, Fidel registró cinco contribuciones defensivas, completó dos despejes, sumó tres recuperaciones y ganó dos de las tres entradas que intentó. Además, salió victorioso en tres de sus cinco duelos totales, siendo regateado en una sola ocasión, que fue la jugada del caño que terminó en el cuarto gol brasileño.

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En síntesis