Panamá dejará atrás el rojo del debut ante Croacia, el martes 23 de junio en Toronto, con la necesidad de recuperarse tras la derrota agónica frente a Ghana.

Panamá tendrá una novedad importante para su segundo partido en el Mundial 2026. Después de la derrota por 0-1 ante Ghana en el debut, la selección dirigida por Thomas Christiansen volverá al Estadio de Toronto con la necesidad de recuperarse rápido en el Grupo L.

La caída ante Ghana fue agónica y dolorosa para la Marea Roja. El equipo panameño sostuvo el empate durante casi todo el partido, compitió con orden y tuvo momentos para ilusionarse, pero se quedó sin puntos en una jugada que amargó por completo el arranque de su camino mundialista.

Panamá viene de perder por la mínima ante Ghana (Getty Images).

Ahora, Panamá intentará cambiar la cara en la segunda fecha ante Croacia. El reto será exigente: enfrente estará una selección europea acostumbrada a competir en escenarios grandes. Para los canaleros, sumar al menos un punto sería un batacazo histórico.

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Cambio de piel para Panamá

El cambio ya confirmado estará en la camiseta. El equipo de Thomas Christiansen jugará con su tercer uniforme, una camiseta de tono azul marino intenso, con cuello tipo polo, paneles blancos en los costados y detalles dorados en el escudo y la marca Reebok. También aparece un patrón sutil en la tela, inspirado en el águila del emblema panameño.

Croacia se medirá con la Marea Azul (Instagram).

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Croacia, en principio, usará su uniforme tradicional blanco con cuadros rojos, una de las camisetas más reconocibles del fútbol internacional. En Toronto, Panamá dejará atrás el rojo del debut y saldrá de azul para buscar sus primeros puntos en la Copa del Mundo.

Croacia vestirá su uniforme tradicional ante los canaleros (Nike).

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Fecha y hora del duelo entre Panamá y Croacia

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El partido entre Panamá y Croacia se jugará el martes 23 de junio, desde las 6:00 p.m. de Panamá (9:00 p.m. en el resto de Centroamérica). Será una prueba clave para seguir con opciones antes del cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.