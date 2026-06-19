Turquía vs. Paraguay EN VIVO: alineaciones confirmadas – Minuto a minuto del partido por el Mundial 2026

Turquía y Paraguay se enfrentan por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026, en un partido clave para dos selecciones que comenzaron el torneo con derrota. Ambos equipos llegan sin puntos y necesitan sumar para no quedar al borde de la eliminación antes de la última jornada.
Paraguay viene de caer 4-1 ante Estados Unidos en su debut, un resultado que lo dejó golpeado por la diferencia de gol y obligado a reaccionar rápido. El equipo sudamericano necesita mejorar en defensa, recuperar solidez en el mediocampo y aprovechar sus momentos en ataque para sostenerse con vida en la zona.
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Turquía también llega con urgencia después de perder 2-0 frente a Australia en la primera fecha. El seleccionado turco mostró dificultades para romper líneas y ahora afronta un partido directo ante otro rival que está en la misma situación dentro del grupo.
El cruce entre Turquía y Paraguay puede marcar el futuro de ambos en el Mundial. Una victoria dejaría al ganador con chances concretas de pelear la clasificación en la última fecha, mientras que una derrota complicaría al máximo el panorama. Desde Fútbol Centroamérica te contamos en vivo todas las acciones, goles, incidencias y el minuto a minuto del partido.