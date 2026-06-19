Turquía vs. Paraguay EN VIVO: alineaciones confirmadas – Minuto a minuto del partido por el Mundial 2026

Turquía y Paraguay se enfrentan por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026. Ambos llegan sin puntos y necesitan ganar para sostener sus chances de clasificación.

Paraguay viene de perder 4-1 ante Estados Unidos en su debut. La Albirroja quedó golpeada por el resultado y necesita mejorar rápido para no llegar a la última fecha al borde de la eliminación.

El equipo de Vincenzo Montella también comenzó con derrota: cayó 2-0 frente a Australia en la primera jornada. Ahora necesita reaccionar y sumar sus primeros puntos en el grupo.

Turquía y Paraguay no tienen un historial mundialista entre sí. El único antecedente directo registrado fue un partido amistoso disputado el 17 de junio de 1995 . El encuentro terminó con un empate sin goles (0-0), disputado en Chile (en el marco de un torneo cuadrangular en el Estadio Tierra de Campeones) .

El partido entre Turquía y Paraguay se disputa en el San Francisco Bay Area Stadium , nombre utilizado por FIFA para identificar al Levi’s Stadium , ubicado en Santa Clara , California.

El encargado de dirigir Turquía vs. Paraguay será Iván Barton. El juez cuscatleco tendrá a cargo un partido de alta tensión por la necesidad de ambos equipos de sumar.

Brasil se fue al descanso goleando 3-0 a Haití , en un duelo correspondiente al Grupo C.

Estos son los elegidos por Vincenzo Montella para el duelo ante la Albirroja:

Desde Fútbol Centroamérica te contamos en vivo todas las acciones, goles, incidencias y el minuto a minuto del partido entre Paraguay y Turquía por el Mundial 2026

Turquía y Paraguay se enfrentan por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026, en un partido clave para dos selecciones que comenzaron el torneo con derrota. Ambos equipos llegan sin puntos y necesitan sumar para no quedar al borde de la eliminación antes de la última jornada.

Paraguay viene de caer 4-1 ante Estados Unidos en su debut, un resultado que lo dejó golpeado por la diferencia de gol y obligado a reaccionar rápido. El equipo sudamericano necesita mejorar en defensa, recuperar solidez en el mediocampo y aprovechar sus momentos en ataque para sostenerse con vida en la zona.

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Turquía también llega con urgencia después de perder 2-0 frente a Australia en la primera fecha. El seleccionado turco mostró dificultades para romper líneas y ahora afronta un partido directo ante otro rival que está en la misma situación dentro del grupo.

El cruce entre Turquía y Paraguay puede marcar el futuro de ambos en el Mundial. Una victoria dejaría al ganador con chances concretas de pelear la clasificación en la última fecha, mientras que una derrota complicaría al máximo el panorama. Desde Fútbol Centroamérica te contamos en vivo todas las acciones, goles, incidencias y el minuto a minuto del partido.