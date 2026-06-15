Nació en Francia, fue el héroe de Túnez y ahora podría dirigirlo en medio del Mundial 2026: quién es Wahbi Khazri

Con Sabri Lamouchi fuera del cargo de entrenador de Túnez, uno de los nombres que aparece como posible solución interina es Wahbi Khazri, ex figura de la selección y actual integrante del cuerpo técnico.

El debut de Túnez en el Mundial 2026 terminó con una derrota muy difícil de absorber. El inapelable 5-1 ante Suecia expuso al equipo desde lo defensivo y provocó una decisión drástica horas después del partido: la salida de Sabri Lamouchi.

El técnico de origen francés había llegado al cargo en enero de 2026, pocos meses antes del Mundial, tras la desvinculación de Sami Trabelsi. Su margen era reducido desde el inicio y quedó todavía más condicionado después de una preparación irregular, que también incluyó una caída 5-0 ante Bélgica antes del torneo. La paliza escandinava terminó de romper el clima alrededor del equipo.

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Un interinato en medio del Mundial

En medio de esta profunda crisis aparece el nombre de Wahbi Khazri, ex delantero de 35 años que también se había sumado al cuerpo técnico tunecino en enero y figura dentro del staff como analista principal.

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Ahora, en lo que sería una salida de emergencia para intentar recomponer al grupo antes del partido con Japón, Radio Mosaïque lo señala como el gran candidato a tomar las riendas de las Aguilas de Cartago hasta el final de la Copa del Mundo.

Wahbi Khazri, el héroe de Túnez en Qatar 2022

Khazri nació el 8 de febrero de 1991 en Ajaccio, Francia, y desarrolló prácticamente toda su carrera de clubes en el fútbol galo. Pasó por Bastia, Bordeaux, Rennes, Saint-Étienne y Montpellier, además de una experiencia en Inglaterra con Sunderland. Fue un atacante de mucho recorrido, con capacidad para jugar como extremo, mediapunta o falso nueve.

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A nivel internacional eligió representar a Túnez y se convirtió en uno de los futbolistas más emblemáticos de la selección durante la última década. Disputó Mundiales, Copas Africanas y partidos de Eliminatorias, y fue capitán en una etapa en la que el equipo tunecino sostuvo una destacable regularidad, aunque sin poder superar la fase de grupos mundialista.

Wahbi Khazri tuvo su momento de gloria en Qatar 2022 (Getty Images).

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Su momento más recordado llegó en Qatar 2022. En aquel Mundial, Khazri le marcó a Francia, el país en el que nació y vigente campeón del mundo, para darle a Túnez una victoria por la mínima. Este heroico triunfo no alcanzó para clasificar a octavos, porque Australia también ganó su partido ante Dinamarca, pero quedó como una de las noches más importantes en la historia del fútbol tunecino.

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Después de aquel Mundial, Khazri anunció su retiro de la selección. Cerró su etapa internacional con 74 partidos y quedó como uno de los máximos goleadores árabes en Copas del Mundo, con tres tantos.

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Ahora, ya integrado al entorno técnico pero sin experiencia como entrenador principal, Túnez podría recurrir a su capacidad de liderazgo para intentar ordenar el vestuario y evitar una debacle aún más humillante.

En síntesis

Túnez cayó 5-1 ante Suecia en su debut del Mundial 2026 y Sabri Lamouchi quedó fuera del cargo.

Wahbi Khazri, actual analista dentro del staff tunecino, aparece como una posible opción interina.

Khazri nació en Francia, eligió representar a Túnez y marcó el gol del triunfo ante Francia en Qatar 2022.

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