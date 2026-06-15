Terremoto en Túnez: echó a su DT en pleno Mundial 2026 y un héroe de Qatar 2022 sería su reemplazo

La goleada 5-1 ante Suecia fue demasiado para Túnez. Tras el debut catastrófico en el Mundial 2026, la Federación Tunecina de Fútbol tomó la decisión de destituir a Sabri Lamouchi y ya aparece un nombre fuerte para reemplazarlo.

El Mundial 2026 ya tiene a su primera víctima de la guillotina. Tras la catastrófica derrota por 5-1 ante Suecia en el debut, Túnez decidió despedir a su entrenador, Sabri Lamouchi, según confirmaron The Sun y ESPN.

Las Águilas de Cartago quedaron completamente expuestas en su presentación, el resultado encendió la bronca de los hinchas y la Federación Tunecina de Fútbol tomó una decisión drástica en plena fase de grupos.

Sabri Lamouchi fu destituido en medio del Mundial (Getty Images).

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El 1-5 fue demasiado para Túnez

Lamouchi intentó explicar el derrumbe después del partido y apuntó a los errores individuales como una de las claves de la derrota. Su diagnóstico no alcanzó para sostenerlo en el cargo.

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En Francia 1998, Túnez ya había despedido a su entrenador durante la competencia: Henryk Kasperczak fue cesado después de perder los dos primeros partidos de la fase de grupos, ante Inglaterra y Colombia. Casi tres décadas después, la selección africana vuelve a tomar esta medida extrema en medio de una Copa del Mundo.

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Wahbi Khazri, el nombre que aparece como reemplazo

El principal candidato para reemplazar a Lamouchi es Wahbi Khazri, uno de los nombres más importantes en la historia del fútbol tunecino. El ex delantero quedó en la memoria de los hinchas por su gol ante Francia en el Mundial de Qatar 2022, cuando Túnez venció 1-0 al vigente campeón del mundo, aunque ese triunfo no le alcanzó para avanzar a octavos de final.

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Khazri se retiró de la selección después de aquel Mundial, en el que portó el brazalete de capitán. Su figura tiene un enorme peso dentro del vestuario y entre los hinchas, pero de todos modos su posible llegada sería una apuesta de urgencia.

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Khazri no cuenta con ninguna experiencia como entrenador principal, aunque ya había sido integrado al entorno del cuerpo técnico tunecino (en calidad de analista) antes del Mundial.

En síntesis

Túnez despidió a Sabri Lamouchi tras perder 5-1 ante Suecia en su debut mundialista.

La Federación Tunecina de Fútbol ya había tomado una decisión similar durante Francia 1998.

Wahbi Khazri, héroe tunecino en Qatar 2022, aparece como candidato para asumir de forma interina.

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