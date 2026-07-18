¿Quién canta el himno de Argentina en la final del Mundial 2026 vs. España?

A horas de la final entre Argentina y España, se confirmó quién recitará el himno argentino en el MetLife de Nueva Jersey.

Este sábado, se dio a conocer al artista que estará en Nueva Jersey para interpretar el himno nacional de Argentina en la final del Mundial 2026 contra España. Después de las especulaciones, la FIFA fue la encargada de dar el visto bueno final.

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A horas del partido, la elegida para interpretar el himno de Argentina es María Becerra. La artista de 26 años y nacida en Buenos Aires es una de las más escuchadas en los países de habla hispana, aunque protagonizó shows en distintas partes del mundo. Sus canciones la convirtieron en la cantante más reproducida en Spotify durante cuatro años a nivel global.

María Becerra en los Premios Platino. Foto: Getty Images.

Casualmente, este sábado cantó en el Festival Bigsound en Pontevedra, España. Este recital fue adelantado justamente por el viaje que debió realizar hacia Nueva York. Después de su show, publicó una historia en su cuenta de Instagram arriba del avión que la dejará en territorio estadounidense.

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María Becerra es del gusto de Lionel Messi. El capitán argentino acudió a una fiesta en 2024 en Miami junto a su esposa Antonela Roccuzzo en la que actuaba la artista también conocida como “La Nena de Argentina“. Ahora, tendrá la oportunidad de cantar el himno en la antesala de la final.

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¿Por qué España no asignó a ningún artista para el himno?

Por el lado de España, cabe aclarar que no habrá ningún representante que protagonice el himno. La melodía conocida como Marcha Real no tiene letra. Se trata de una composición instrumental, por lo que puede ser interpretada verbalmente.

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Es por esta razón que antes de cada encuentro del combinado español los futbolistas no cantan el himno. Simplemente suena la música y el seleccionado español hace silencio para escuchar la Marcha Real.