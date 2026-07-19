No solo Didier Deschamps: todos los DT que dejaron su cargo tras ser eliminados del Mundial 2026

El entrenador de les Blues se despidió del seleccionado con una derrota ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto.

Este sábado, Francia se despidió del Mundial 2026 tras perder por 6-4 frente a Inglaterra y lo mismo fue para Didier Deschamps. El entrenador de los Galos le puso fin a su etapa en la selección después de 14 años tras iniciar este proceso en 2012.

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El técnico francés dejó el puesto con dos títulos: ganó el Mundial de Rusia 2018 y la Nations League en 2021. Además, alcanzó la final del Mundial de Qatar 2022 y la final en la Eurocopa 2016. Al igual que él, hubo otros 14 entrenadores que no continuarán en la selección que dirigieron en esta Copa del Mundo.

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Deschamps fue el último en irse de los DT que no siguen

El primero en caer fue Sabri Lamouchi en Túnez, quien lo cesaron de su puesto tras perder por 5-1 en el debut ante Suecia. Por si fuera poco, su reemplazante, Hervé Renard, también dejó de pertenecer una vez que culminó la fase de grupos.

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En el Grupo A, salvo Sudáfrica, todos se quedaron sin DT. Hong Myung-bo en Corea del Sur y Miroslav Koubek en República Checa renunciaron después de no haber clasificado a 16avos. Javier Aguirre, además, decidió no continuar en México, algo que ya estaba estipulado desde antes del Mundial.

Otro de los que dimitió fue Steve Clark, que le puso fin a su etapa en Escocia después de siete años en el puesto. Marcelo Bielsa tampoco continuó en Uruguay tras el fracaso de la Celeste en esta Copa del Mundo.

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En los duelos de eliminación directa de 16avos, no siguieron en el puesto por distintos motivos: Carlos Queiroz en Ghana, Vladimir Petković en Argelia, Zlatko Dalić en Croacia, Sebastián Beccacece en Ecuador, Ronald Koeman en Países Bajos y Julian Nagelsmann en Alemania. De los octavos, quedó en el camino Roberto Martínez en Portugal tras la caída ante España.

Los 15 entrenadores que no siguieron en el cargo tras dirigir el Mundial 2026

Didier Deschamps – Francia

Sabri Lamouchi – Túnez

Hervé Renard – Túnez

Miroslav Koubek – República Checa

Hong Myung-bo – Corea del Sur

Steve Clark – Escocia

Marcelo Bielsa – Uruguay

Javier Aguirre – México

Carlos Queiroz – Ghana

Vladimir Petković – Argelia

Zlatko Dalić – Croacia

Sebastián Beccacece – Ecuador

Ronald Koeman – Países Bajos

Julian Nagelsmann – Alemania

Roberto Martínez – Portugal