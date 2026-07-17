Entradas para Argentina vs. España: cuánto cuesta un boleto para la final del Mundial 2026

Este domingo, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, se juega la final más cara de la historia de los Mundiales.

Argentina y España se enfrentarán este domingo 19 de julio en la gran final del Mundial 2026. La expectativa por ver a Lionel Messi frente a la selección de Lamine Yamal disparó la demanda y convirtió a las entradas para el partido en las más costosas de toda la competencia.

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A pocos días de la definición, todavía aparecen boletos en los canales oficiales de la FIFA y en el mercado de reventa. Sin embargo, los precios parten desde los 7.000 dólares y pueden superar ampliamente los 30.000 en los sectores preferenciales.

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Cuánto cuesta una entrada para Argentina vs. España

El boleto estándar más económico que la FIFA puso a disposición durante la última fase de venta tuvo un precio de 7.380 dólares.

Se trató de localidades de categoría 2, ubicadas principalmente en el nivel superior y sobre los laterales del New York New Jersey Stadium. La FIFA liberó cerca de 1.200 asientos de este tipo pocos días antes de la final.

Los precios oficiales más recientes quedaron de la siguiente manera:

Categoría 2: 7.380 dólares.

7.380 dólares. Categoría 1 premium: entre 19.995 y 32.970 dólares.

entre 19.995 y 32.970 dólares. Hospitalidad Trophy Lounge+: 32.500 dólares.

32.500 dólares. Hospitalidad Trophy Lounge: 34.500 dólares.

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La disponibilidad cambia permanentemente porque los boletos pueden agotarse y volver a aparecer por liberación de asientos, devoluciones o nuevas tandas habilitadas por FIFA.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey albergará la final. (Getty Images)

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Cuánto cuestan las entradas en la reventa

En el mercado secundario, los boletos más económicos para Argentina vs. España rondaban los 7.800 dólares con cargos incluidos durante las jornadas previas al encuentro. Los lugares del nivel inferior comenzaban cerca de los 13.700 dólares.

La plataforma oficial de reventa de la FIFA también mostró entradas desde aproximadamente 7.440 dólares. En el otro extremo aparecieron publicaciones por cifras millonarias, pero esos valores extremos corresponden al precio solicitado por los revendedores y no demuestran que alguien haya concretado una compra por esa cantidad.

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Por qué las entradas para la final son tan caras

La FIFA utilizó un sistema de precios dinámicos durante el Mundial 2026. Esto significa que el valor de las entradas pudo aumentar o disminuir según la demanda y la disponibilidad.

En abril, por ejemplo, la categoría 3 para la final costaba 5.785 dólares, la categoría 2 tenía un precio de 7.380 y los mejores asientos se ofrecían por 10.990. Esa última cifra ya representaba una suba importante frente a los 8.680 dólares cobrados después del sorteo.

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En los días previos al partido, algunos asientos del nivel inferior llegaron a venderse oficialmente por hasta 32.970 dólares. El incremento provocó críticas de aficionados, dirigentes y organizaciones que consideran que los valores alejan a buena parte del público tradicional.

Ver a Messi en una nueva final del mundo vale mucho dinero. (Getty Images)

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Cuánto cuestan los paquetes VIP para la final

La alternativa más exclusiva son los paquetes oficiales de hospitalidad. Además de la entrada, pueden incluir comidas, bebidas, entretenimiento previo y acceso a salones especiales dentro o cerca del estadio.

Para la final aparecieron paquetes de Trophy Lounge por 34.500 dólares y de Trophy Lounge+ por 32.500 dólares.

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La comercialización oficial de estas experiencias está a cargo de On Location, proveedor autorizado por FIFA. El organismo recomienda evitar empresas que no formen parte de su red oficial, ya que no garantiza la validez de entradas adquiridas fuera de esos canales.

Cómo comprar entradas para Argentina vs. España

FIFA mantiene tres canales principales para conseguir un boleto:

Venta de último minuto: permite comprar las localidades que todavía estén disponibles directamente. Marketplace oficial: allí los propietarios pueden volver a poner a la venta entradas adquiridas anteriormente. Hospitalidad oficial: incluye boletos premium y servicios adicionales.

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La FIFA identifica su plataforma como el canal oficial y preferido para comprar entradas del Mundial 2026. También dispone de un mercado autorizado para la reventa y el intercambio.

Antes de completar una operación es necesario revisar el precio final, ya que pueden agregarse cargos administrativos y comisiones.

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Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026

Argentina y España jugarán este domingo 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium, denominación utilizada por FIFA para el MetLife Stadium de East Rutherford.

El partido comenzará a las 3:00 p. m. de Nueva York, con estos horarios para Centroamérica:

1:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 2:00 p. m.: Panamá.

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Argentina buscará defender la corona conquistada en Qatar 2022, mientras que España intentará ganar su segundo Mundial después del título obtenido en Sudáfrica 2010. La FIFA mantiene habilitada su sección oficial de entradas, aunque todas las compras están sujetas a disponibilidad.