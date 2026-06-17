República Checa vs. Sudáfrica: a qué hora y dónde ver el partido por el Grupo A del Mundial 2026

Entérese de todos los detalles del partido de República Checa vs. Sudáfrica por el Grupo A del Mundial 2026.

República Checa y Sudáfrica se enfrentan este jueves 18 de junio con una urgencia clara: reaccionar. Los dos perdieron en su debut en el Mundial 2026 y llegan a la segunda fecha del Grupo A con muy poco margen para otro tropiezo.

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El partido se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, que durante la Copa del Mundo aparece bajo la denominación FIFA de Atlanta Stadium. Para ambos equipos, el cruce puede marcar el futuro inmediato en el torneo: ganar significa volver a la pelea; perder puede dejar la clasificación muy cuesta arriba.

A qué hora juegan República Checa vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

10:00 a.m.: Costa Rica , Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 11:00 a.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO República Checa vs. Sudáfrica

Panamá: Tigo Sports

Tigo Sports Costa Rica: Fox+ y TDMAX

Fox+ y TDMAX El Salvador: Tigo Sports

Tigo Sports Guatemala: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11

Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11 Honduras: Tigo Sports

Tigo Sports Nicaragua: Tigo Sports

Así llega República Checa al partido

República Checa debutó con una derrota 2-1 ante Corea del Sur, un resultado que la obliga a buscar puntos de inmediato. El equipo europeo no quedó fuera de carrera, pero sabe que otro golpe complicaría mucho sus opciones dentro del grupo.

Antes del Mundial, la preparación había dejado mejores sensaciones. Los checos vencieron 3-1 a Guatemala y luego superaron 2-1 a Kosovo, dos resultados que alimentaban la expectativa antes del estreno.

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Para este partido, el defensor Jaroslav Zeleny dejó claro el mensaje interno: República Checa debe ganar ante Sudáfrica. Además, el equipo no reporta bajas por suspensión, por lo que podrá afrontar el duelo con margen para sostener su estructura principal.

Sudáfrica, obligada a rearmarse tras el debut

Sudáfrica también llega golpeada. El equipo africano perdió 2-0 ante México en el partido inaugural y ahora necesita una respuesta rápida para mantenerse con vida en el Grupo A.

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La situación, además, tiene un problema extra: no podrá contar con Sphephelo Sithole ni con Themba Zwane, ambos expulsados frente a México. Esas ausencias obligan al técnico Hugo Broos a modificar el mediocampo para un partido donde la concentración será clave.

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En la previa del Mundial, Sudáfrica había mostrado una versión más cerrada y competitiva. Venció 1-0 a Jamaica y empató 0-0 con Nicaragua, resultados que marcaron una preparación basada en el orden defensivo.

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Ahora deberá recuperar esa solidez, pero con la presión de necesitar puntos.

Posibles alineaciones de República Checa vs. Sudáfrica

República Checa: Matej Kovar; Vladimír Coufal, Tomáš Holeš, Ladislav Krejčí, David Jurásek; Tomáš Souček, Alex Král; Václav Černý, Adam Hložek, Lukáš Provod; Patrik Schick.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Mothobi Mvala, Grant Kekana, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Thalente Mbatha; Elias Mokwana, Oswin Appollis, Percy Tau; Evidence Makgopa.

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Un partido que puede definir el futuro del Grupo A

El duelo tiene peso porque ambos llegan sin puntos. En un grupo donde México y Corea del Sur arrancaron ganando, República Checa y Sudáfrica saben que este partido puede separar rápidamente a los equipos que siguen en carrera de los que quedan contra la pared.

Para República Checa, la clave estará en imponer jerarquía y aprovechar los problemas de rearmado de Sudáfrica. Para los africanos, el objetivo será resistir mejor que en el debut, evitar errores tempranos y encontrar opciones en transición.

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El margen es corto: el que gane volverá a respirar; el que pierda quedará muy comprometido.

Datos de República Checa vs. Sudáfrica

Partido: República Checa vs. Sudáfrica

República Checa vs. Sudáfrica Competencia: Mundial 2026

Mundial 2026 Grupo: Grupo A

Grupo A Fecha: jueves 18 de junio de 2026

jueves 18 de junio de 2026 Estadio: Mercedes-Benz Stadium / Atlanta Stadium

Mercedes-Benz Stadium / Atlanta Stadium Ciudad: Atlanta, Georgia

Atlanta, Georgia Hora en Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Hora en Panamá: 11:00 a.m.