“Nadie dijo que teníamos que ganar”: la frase de Randall Row que Costa Rica no perdona tras caer ante México rumbo al Mundial Sub-20

La Sele Sub-20 perdió 2-0 frente a México y deberá jugarse la clasificación ante Antigua y Barbuda. Después del encuentro, una declaración de Randall Row desató la indignación en Costa Rica.

La Selección de Costa Rica Sub-20 recibió un duro golpe la noche del lunes 27 de julio al caer 2-0 ante México por la segunda jornada del Grupo B del Campeonato Sub-20 de Concacaf. Hugo Camberos abrió el marcador de penal al minuto 42 y el segundo tanto llegó al 59’, luego de un desvío de Emmanuel Brenes que terminó en autogol.

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Los aztecas jugaron con diez futbolistas desde el minuto 51 por la expulsión del arquero Sebastián Liceaga tras una brutal patada, pero la Tricolor nunca consiguió aprovechar la superioridad numérica para encontrar el descuento.

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La frase de Randall Row que encendió a Costa Rica

Tras el encuentro, Randall Row reconoció el impacto del resultado en el camerino. “Dolorosa la pérdida, no creíamos que podíamos perder así como estábamos planteando el partido de bien en el primer tiempo”, expresó el entrenador.

“Tengo que rescatar el orden y el trabajo del equipo. Tuvimos para anotar también, lastimosamente no concretamos. Lo que queda es analizar el video, corregir los detalles que no se hicieron bien y fortalecer las cosas buenas, porque se hicieron cosas muy buenas”, añadió el ex defensor.

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Sobre el cierre de su análisis, Row intentó transmitir tranquilidad y poner el foco en la última fecha, aunque una de sus frases fue interpretada como una muestra de conformismo por buena parte de la afición. “Acá lo más importante es levantar cabeza, nadie dijo que teníamos que ganar los tres partidos para clasificar. El partido que viene es el de la clasificación”, sentenció el técnico de la Sele Sub-20.

Las críticas aparecieron rápidamente en X (ex Twitter). “Por estos técnicos nunca vamos a avanzar. Qué comentario más mediocre. Por eso nunca avanzamos, pésimo entrenador. Ya basta de este tipo de ‘entrenadores’”, escribió un usuario. Otro agregó: “¿Pensamiento mediocre decir que nadie dijo que teníamos que ganar los tres partidos? Solo con eso es para botarlo de su puesto”.

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También hubo mensajes que cuestionaron la mentalidad transmitida al plantel juvenil: “¿Qué podemos esperar de los muchachos con esa mentalidad del entrenador y ‘líder’?”. Otro aficionado ironizó: “Hay que ganar solo los facilitos o esperar resultados de otros para tratar de clasificar de rebote”.

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¿Qué necesita Costa Rica para clasificar?

Costa Rica quedó tercera en el Grupo B y ahora está obligada a vencer a Antigua y Barbuda el jueves 30 de julio. Si México derrota o empata ante Guatemala, la Tricolor terminará segunda con seis puntos y avanzará directamente a los cuartos de final.

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El panorama se complica si Guatemala sorprende a México. Ese resultado provocaría un triple empate con seis unidades y obligaría a revisar la diferencia de gol. Costa Rica parte con -1, por detrás de México, que tiene +5, y Guatemala, que registra +3, por lo que necesitaría golear a Antigua y Barbuda para recuperar terreno.

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG México 6 2 2 0 0 5 0 5 Guatemala 3 2 1 0 1 4 1 3 Costa Rica 3 2 1 0 1 1 2 -1 Antigua y Barbuda 0 2 0 0 2 0 7 -7 Así están las posiciones en el Grupo B del Premundial Sub-20.

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Un empate ante Antigua y Barbuda solo podría alcanzarle para terminar segunda si México derrota a Guatemala. Cualquier otro marcador la dejaría tercera y pendiente de clasificar como uno de los dos mejores terceros.