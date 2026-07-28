Herediano ganó en el escritorio y revelan el escandaloso pacto que favoreció a Jafet Soto: “Se pusieron de acuerdo”

La sanción pendiente de Wálter Cortés abrió un caso cargado de irregularidades que terminó beneficiando a Herediano y condenando a Puntarenas.

El Club Sport Herediano había iniciado su camino en el Torneo Apertura 2026 con un empate 1-1 frente a Puntarenas FC. Días después, un reclamo presentado ante el Comité de Competición de la UNAFUT cambió por completo el resultado y le entregó al vigente campeón de Costa Rica una victoria administrativa por 3-0.

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La resolución se produjo por la inclusión indebida de Wálter Cortés entre los suplentes del conjunto porteño. El lateral izquierdo de 26 años todavía arrastraba una fecha de suspensión desde la temporada anterior, cuando defendía la camiseta de Santa Ana FC en la Liga de Ascenso.

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La sanción que Wálter Cortés nunca terminó de cumplir

Cortés había recibido cuatro partidos de castigo en marzo, después de la jornada 12 del Clausura 2026. La sanción llegó luego de que el entrenador de Pitbulls FC denunciara que el futbolista había ingresado al camerino tras el encuentro para agredirlo.

El defensor cumplió las primeras tres fechas de suspensión en las jornadas 13, 14 y 15. En la fecha 16, Santa Ana debía enfrentar a Limón Black Star, club al que le habían revocado la licencia y que ya no participaba del campeonato. Los Robles recibieron los puntos sin jugar y esa jornada no contó para que Cortés purgara el castigo.

Sin quererlo, Walter Cortés terminó favoreciendo a su ex equipo (CS Herediano).

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Santa Ana tuvo libre en la fecha 17. La última oportunidad para completar la sanción llegaba en la jornada 18, frente a Carmelita, aunque aquel encuentro tampoco se disputó.

El acuerdo que terminó favoreciendo a Herediano

Según explicó el periodista Christian Sandoval en el programa La Platea, las dirigencias de Santa Ana y Carmelita acordaron no jugar un partido que ya no tenía incidencia deportiva para ninguno de los dos equipos.

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“En la fecha 18, que era el último partido que Cortés tenía que cumplir, Carmelita y Santa Ana se pusieron de acuerdo y dijeron: ‘No juguemos, no gastemos’… Entonces el partido queda nulo. Todo esto refleja el desastre que es la Liga de Ascenso”, disparó el comunicador.

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Aquel pacto dejó pendiente la cuarta fecha de suspensión de Cortés, quien posteriormente se incorporó a Puntarenas. El club porteño no detectó que el futbolista continuaba inhabilitado y lo incluyó en la planilla para enfrentar a Herediano, aunque no ingresó al terreno de juego.

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Así, el empate terminó convertido en un triunfo en el escritorio para el equipo que preside Jafet Soto, mientras que los chuchequeros, además de perder el resultado obtenido en la cancha, recibieron un asterisco que funcionará como criterio desfavorable en caso de igualdad para el desempate.