Suiza vs. Bosnia y Herzegovina: a qué hora y dónde ver el partido del Grupo B del Mundial 2026

Entérese de todos los detalles del partido de Suiza vs. Bosnia y Herzegovina por la segunda jornada del Grupo B.

Suiza y Bosnia y Herzegovina se cruzan este jueves 18 de junio en uno de los partidos que puede empezar a ordenar el Grupo B del Mundial 2026. Los dos vienen de empatar en la primera fecha, por lo que el duelo en Inglewood aparece como una oportunidad directa para tomar ventaja en una zona todavía muy pareja.

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El encuentro se jugará en el SoFi Stadium, identificado por FIFA durante la Copa Mundial como Los Angeles Stadium. Suiza llega después del 1-1 ante Qatar, mientras que Bosnia y Herzegovina igualó 1-1 frente a Canadá en su estreno.

Con los cuatro equipos del grupo todavía en carrera, ganar este partido puede cambiar por completo el panorama rumbo a la tercera fecha.

A qué hora juegan Suiza vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

1:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 2:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

Panamá: Tigo Sports, Fox Sports, RPC y TVMAX

Tigo Sports, Fox Sports, RPC y TVMAX Costa Rica: Fox+ y TDMAX

Fox+ y TDMAX El Salvador: Tigo Sports

Tigo Sports Guatemala: Tigo Sports

Tigo Sports Honduras: Tigo Sports, Fox Sports y Telecadena 7/4

Tigo Sports, Fox Sports y Telecadena 7/4 Nicaragua: Tigo Sports

Suiza, con sabor amargo tras el debut

Suiza empezó el Mundial con un empate 1-1 ante Qatar, un resultado que dejó cierta frustración porque el equipo europeo estuvo cerca de quedarse con los tres puntos.

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El equipo de Murat Yakın mostró tramos de control, pero terminó pagando en el cierre. Por eso, el partido ante Bosnia y Herzegovina llega con una obligación clara: transformar las buenas sensaciones en una victoria.

En la preparación previa al torneo, Suiza ya había dejado señales mixtas. Venció 4-1 a Jordania, pero también cayó 4-3 ante Alemania, un resultado que mostró potencia ofensiva, aunque también dudas defensivas.

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Para este encuentro, Suiza no podrá contar con Miro Muheim, baja sensible dentro de la rotación del plantel. No tiene jugadores suspendidos.

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Bosnia y Herzegovina busca su primer triunfo

Bosnia y Herzegovina también arrancó con empate: fue 1-1 ante Canadá en la primera fecha, un partido en el que llegó a ponerse en ventaja gracias al gol de Jovo Lukic.

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El punto le permite seguir bien parado, pero el margen empieza a achicarse. Ante Suiza, Bosnia tendrá una prueba importante para demostrar que puede competir por uno de los lugares de clasificación.

La selección de Sergej Barbarez llega al Mundial después de una clasificación sufrida y cargada de tensión. En el camino eliminatorio, superó instancias muy exigentes y avanzó por penales ante Italia y Gales, dos resultados que fortalecieron el carácter del equipo.

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Para este partido no estará Haris Tabakovic, descartado por lesión. El equipo tampoco presenta suspendidos.

Posibles alineaciones de Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Michel Aebischer, Granit Xhaka, Remo Freuler; Dan Ndoye, Breel Embolo, Ruben Vargas.

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Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Ivan Basic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic; Ermedin Demirovic, Jovo Lukic.

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Un partido clave en un grupo sin dueño

El Grupo B llega abierto a la segunda fecha. Ninguno de los equipos logró despegarse en el debut, por lo que este cruce puede ser decisivo para empezar a marcar diferencias.

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Suiza aparece como una selección con más recorrido reciente en torneos grandes, pero Bosnia y Herzegovina llega con confianza, oficio y un ataque capaz de castigar si encuentra espacios.

El partido puede jugarse en detalles: eficacia en las áreas, control del mediocampo y capacidad para evitar errores en los minutos finales. Para ambos, el empate puede servir, pero la victoria vale mucho más.

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Datos de Suiza vs. Bosnia y Herzegovina