El delantero de Santos sigue sin entrenarse con normalidad y Brasil guarda un silencio alarmante sobre los últimos estudios que le realizaron en la pantorrilla derecha.

La afición de Brasil se mantiene en vilo por el estado físico de Neymar Jr. El astro de Santos, que transita su cuarta Copa del Mundo y probablemente la última de su carrera, todavía no pudo sumar minutos bajo la dirección de Carlo Ancelotti en el Mundial 2026. Después de perderse el debut ante Marruecos, que terminó 1-1, también se alejó la posibilidad de verlo en la segunda fecha ante Haití.

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¿Qué tiene Neymar?

Neymar arrastra una lesión en la pantorrilla derecha desde el 17 de mayo, cuando sufrió el problema físico jugando para Santos. Desde entonces, el delantero de 34 años no pudo trabajar a la par del grupo ni completar entrenamientos normales en la preparación mundialista realizada en Morristown, Nueva Jersey.

Este martes 16 de junio, el medio The Independent informó que la expectativa de verlo reincorporarse a los entrenamientos quedó frustrada cuando el jugador debió acudir nuevamente a una clínica para ser evaluado.

Neymar aún no se recupera de la lesión que arrastra (Getty Images).

En un primer momento, la prensa brasileña especulaba con que Neymar podía llegar al segundo partido de la fase de grupos, pero el nuevo paso por estudios y su falta de trabajos completos lo dejaron otra vez fuera del regreso inmediato. Ahora, el cuerpo médico de Brasil trabaja con un objetivo más lejano: intentar recuperarlo para las rondas eliminatorias.

La llamativa decisión de la CBF

La medida que aumentó la preocupación fue el silencio posterior a los estudios. Según el medio británico, Neymar fue sometido a nuevos controles en la pierna derecha, pero la Confederación Brasileña de Fútbol todavía no comunicó los resultados.

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¿Neymar se pierde el Mundial? (Getty Images).

El informe de The Independent también sostiene que el plan de la Verdeamarela apunta, como mínimo, a tenerlo en condiciones para los cruces. Ese margen deja intranquilos a los fanáticos: si la evolución no es positiva en los próximos días, el ex Barcelona podría quedarse sin jugar el resto del torneo.

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Brasil extraña a Neymar

En lo deportivo, Brasil empató 1-1 ante Marruecos en su estreno y mostró problemas para imponer su peso ofensivo. Aunque la convocatoria de Ney generó polémica por su edad y sus lesiones recientes, Ancelotti lo incluyó en la lista de los 26 por su capacidad para resolver partidos cerrados.

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El próximo viernes, Brasil volverá a jugar ante Haití con Neymar afuera de los planes y con la mirada de todo el mundo del fútbol puesta en su recuperación. La CBF tiene tiempo antes de una eventual fase eliminatoria, pero cada entrenamiento perdido reduce el margen de recuperación.

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En síntesis