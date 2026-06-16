Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este martes 16 de junio, a qué hora y dónde ver

Entérate de todos los detalles de la agenda del Mundial 2026 para este martes 16 de junio con el debut de una de las grandes favoritas.

Una nueva jornada cargada de goles y emociones se vivirá este martes 16 de junio en el Mundial 2026 y que tendrá como principales atractivos los debuts de las últimas dos finalistas: Francia y Argentina, ambas selecciones ubicadas como favoritas en este torneo.

El primer encuentro del día enfrentará a Francia que llega con un plantel profundo con futbolistas de primera nivel en todas las líneas y con gran experiencia en competiciones internacionales. Su objetivo es iniciar con triunfo desde la primera jornada.

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Enfrente tendrá a un rival que buscará demostrar que sigue siendo una de las selecciones más fuertes de África. Senegal combina físico con alta velocidad y disciplina táctica que la convierte en un rival complicado para cualquier equipo.

Más tarde, Irak afronta este mundial con el entusiasmo de representar el fútbol asiático en una competición de máximo nivel. Se caracteriza por ser una selección de entrega, orden defensivo y capacidad para competir en partidos cerrados. Pero los noruegos apelarán a su generación dorada con futbolistas que siguen demostrando su alto rendimiento en el fútbol de élite. Las cartas están puestas sobre la mesa y con un Haaland que es un letal en el ataque.

El tercer partido del día será otro de los más atractivos. El debut de la actual campeona del mundo con la presencia de Lionel Messi; los dirigidos por Lionel Scaloni se caracterizan por ser una selección de altos quilates competitivos, siendo compactos desde zona defensiva, pasando por un mediocampo creativo y un ataque que no perdona.

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Argelia, por su parte, cuenta con futbolistas de alta calidad y experiencia internacional. Los africanos intentarán aprovechar la presión que recae sobre la albiceleste.

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El último juego de la jornada enfrenta a Austria vs. Jordania. Los europeos llegan con la confianza de poder sacar un triunfo en su primer encuentro; sin embargo, los asiáticos viven uno de los momentos más importantes de su historia en el fútbol y quieren demostrar que las sorpresas pueden seguir en esta Copa del Mundo.

Partidos de hoy martes 16 de junio en el Mundial 2026

Grupo I

Francia vs. Senegal

1:00 p.m. Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica

2:00 p.m. Panamá

Grupo I

Irak vs. Noruega

4:00 p.m. Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica

5:00 p.m. Panamá

Grupo J

Argentina vs. Argelia

7:00 p.m. Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica

8:00 p.m. Panamá

Grupo J

Austria vs. Jordania

10:00 p.m. Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica

11:00 p.m. Panamá

Dónde ver los partidos de hoy en el Mundial 2026

Para Centroamérica, el canal autorizado que transmite los partidos del Mundial 2026 es Tigo Sports. Mientras en Estados Unidos, la cobertura en inglés está disponible a través de Fox y FS1, mientras que en español se puede vivir por Telemundo, Peacock y Universo.