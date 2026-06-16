¿Por qué no juega Antoine Griezmann hoy con Francia vs. Senegal por el Mundial 2026?

Antoine Griezmann no está lesionado ni suspendido: te contamos el motivo de su ausencia ante Senegal en el Mundial 2026.

Francia debuta este martes 16 de junio en el Mundial 2026 ante Senegal, en un partido correspondiente a la apertura del Grupo I. El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, rebautizado por la FIFA como New York New Jersey Stadium durante el certamen.

En la previa, muchos fanáticos del fútbol internacional pueden preguntarse por qué Antoine Griezmann, campeón del mundo en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022, no aparece en la lista de Didier Deschamps.

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La razón de su ausencia

La explicación no podría ser más sencilla: Griezmann se retiró de la selección francesa el 30 de septiembre de 2024. Por eso no forma parte del plantel que viajó al Mundial 2026 y tampoco está disponible para el debut frente a Senegal.

El delantero anunció su salida después de más de diez años con Les Bleus. Había debutado en marzo de 2014, jugó tres Mundiales y fue una pieza fundamental del ciclo más exitoso de Francia en las últimas décadas. Su recorrido incluyó el título mundial de 2018, la final perdida ante Argentina en 2022 y la Nations League ganada en 2021.

Antoine Griezmann se retiró del cuadro galo en 2024 (Getty Images).

En total, Griezmann cerró su carrera internacional con 137 partidos y 44 goles. Además, entre 2017 y 2024 disputó 84 encuentros consecutivos con la selección francesa, una racha que recién se cortó por una lesión en el tobillo antes de unos amistosos de marzo de 2024.

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El presente de Griezmann después de Francia

Cuando comunicó su retiro, Griezmann explicó que cerraba una etapa y que era momento de dejar lugar a una nueva generación. La decisión llegó después de la Eurocopa 2024, torneo en el que Francia quedó eliminada en semifinales ante España.

Desde entonces, Deschamps armó el equipo sin él y apoyó el ataque en nombres como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Marcus Thuram y otros futbolistas del recambio ofensivo.

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Griezmann viene de hacer una gran temporada con Atlético Madrid y se unió al Orlando City de la MLS (Getty Images)

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Mientras tanto, Griezmann sigue activo a nivel clubes. Tiene 35 años, cumplidos el 21 de marzo de 2026, y terminó la temporada europea con Atlético de Madrid, club del que es máximo goleador histórico. En marzo de 2026 se confirmó además su fichaje por Orlando City: el francés se incorporará a la MLS en julio, con contrato hasta la temporada 2027-28 y opción para 2028-29.

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En síntesis